ЄС оштрафував Apple та Meta на сотні мільйонів євро за порушення цифрової конкуренції

Європейська комісія, яка є виконавчим органом ЄС оштрафувала Apple на 500 мільйонів євро (571 мільйон доларів США) та Meta на 200 мільйонів євро (228,4 мільйона доларів США) за порушення Закону про цифрові ринки (DMA).

Про це повідомляє Вloomberg.

"Apple і Meta не виправдали очікувань. Усі компанії, які працюють в ЄС, повинні дотримуватися наших законів і поважати європейські цінності", — заявила у середу, 23 квітня, глава антимонопольного комітету ЄС Тереза ​​Рібера.

Обидві компанії мають виконати рішення ЄС упродовж 60 днів, інакше їм загрожують подальші фінансові санкції. Apple також попередили, що її нова структура зборів для розробників додатків не відповідає зведенню правил ЄС для великих технологічних компаній.

Згідно з технологічним законодавством ЄС Apple зобов'язана дозволити розробникам вільно інформувати клієнтів про альтернативні пропозиції за межами свого App Store. ЄС наказав технологічному гіганту зняти технічні та комерційні обмеження на управління та утриматися від подальшої невідповідності вимогам.

Щодо Meta в ЄС встановили, що соціальна медіагрупа незаконно вимагала від користувачів згоди на передачу їх даних компанії чи оплати послуги без реклами. Це було зроблено у відповідь на введення Meta платної підписки для Facebook та Instagram у листопаді 2023 року.

У Брюсселі також зазначили, що штрафи були "пропорційні" ймовірній серйозності та тривалості порушень DMA, який набув чинності два роки тому.

Реакція Apple та Meta

У своїй заяві Apple повідомила, що планує оскаржити штраф ЄС, продовжуючи переговори із Комісією: "Сьогоднішні заяви є черговим прикладом несправедливого переслідування з боку Європейської комісії Apple в результаті ухвалення низки рішень, які завдають шкоди конфіденційності та безпеці наших користувачів, шкодять продуктам і змушують нас безкоштовно роздавати наші технології".

Джоел Каплан, головний фахівець із глобальних зв'язків компанії Meta, заявив, що комісія Євросоюзу "намагається завадити успішному американському бізнесу, одночасно дозволяючи китайським та європейським компаніям працювати за різними стандартами".

Нагадаємо, компанія Apple вперше стала лідером по світовим продажам смартфонів з часткою 19% завдяки запуску iPhone 16e та високому попиту в таких країнах, як Японія та Індія.