Meta вводить нові обмеження для підлітків у Instagram, Facebook і Messenger

Meta оголосила про нові кроки щодо посилення безпеки підлітків у своїх додатках, включно з Instagram, Facebook та Messenger. Компанія впроваджує додаткові вбудовані обмеження для облікових записів користувачів віком до 16 років і розширює захисні функції, які раніше діяли лише в Instagram, на інші свої платформи.

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Про це повідомляє пресслужба Meta.

За словами компанії, підліткові акаунти в Instagram вже мають низку засобів захисту — від обмежень на контакти з незнайомцями до фільтрації небажаного контенту. Більшість підлітків віком 13–15 років залишилися в межах цих обмежень, що свідчить про високу ефективність нововведень.

Тепер Meta оголосила, що аналогічні заходи будуть застосовані і в Facebook та Messenger. У першу чергу вони запрацюють у США, Великобританії, Австралії та Канаді, а згодом і в інших країнах.

Зокрема, у Instagram вводяться нові правила: підлітки не зможуть виходити в прямий ефір без дозволу батьків, а також не зможуть вимкнути функцію розмиття ймовірно небажаних зображень у приватних повідомленнях без батьківського схвалення.

Крім цього, компанія акцентує на тому, що нові налаштування допомагають мінімізувати ризики, пов’язані з часом перебування підлітків у соцмережах. Зокрема, передбачено автоматичне нагадування вийти з програми після 60 хвилин, обмеження нічних сповіщень та обов’язкова приватність облікових записів.

У Meta також поділились результатами опитування батьків у США: 94% респондентів вважають підліткові акаунти корисними, а 85% зазначили, що нові інструменти спрощують підтримку позитивного досвіду підлітків у соцмережах.

Компанія запевнила, що продовжуватиме адаптувати та вдосконалювати ці механізми, прислухаючись до думки батьків і користувачів.

Після того, як регулятори в усьомі світі натиснули на Meta щоб захистити дітей від шкідливого вмісту, компанія заявила про плани приховувати від підлітків більше контенту в Instagram і Facebook.

Зауважимо, у жовтні 2023 року 33 американські штати подали до суду на компанію, звинувативши фірму в тому, що вона неодноразово вводила громадськість в оману щодо значної небезпеки своїх платформ. Також стверджується, що гігант соцмереж свідомо спонукав маленьких дітей та підлітків до звикання та нав'язливого використання його платформ.