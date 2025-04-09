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Meta вводит новые ограничения для подростков в Instagram, Facebook и Messenger
Meta объявила о новых шагах по усилению безопасности подростков в своих приложениях, включая Instagram, Facebook и Messenger. Компания внедряет дополнительные встроенные ограничения для учетных записей пользователей в возрасте до 16 лет и расширяет защитные функции, ранее действовавшие только в Instagram, на другие свои платформы.
Об этом сообщает прессслужба Meta .
По словам компании, у подростковых аккаунтов в Instagram уже есть ряд средств защиты — от ограничений на контакты с незнакомцами до фильтрации нежелательного контента. Большинство подростков в возрасте 13–15 лет осталось в пределах этих ограничений, что свидетельствует о высокой эффективности нововведений.
Теперь Meta объявила, что аналогичные меры будут применены и в Facebook и Messenger. В первую очередь они заработают в США, Великобритании, Австралии и Канаде, а затем и в других странах.
В частности, в Instagram вводятся новые правила: подростки не смогут выходить в прямой эфир без разрешения родителей, а также не смогут выключить функцию размытия, вероятно, нежелательных изображений в частных сообщениях без родительского одобрения.
Кроме этого, компания акцентирует внимание на том, что новые настройки помогают минимизировать риски, связанные со временем пребывания подростков в соцсетях. В частности, предусмотрено автоматическое напоминание выйти из программы после 60 минут, ограничение ночных уведомлений и обязательная конфиденциальность учетных записей.
В Meta также поделились результатами опроса родителей в США: 94% респондентов считают подростковые аккаунты полезными, а 85% отметили, что новые инструменты упрощают поддержание положительного опыта подростков в соцсетях.
Компания заверила, что будет продолжать адаптировать и совершенствовать эти механизмы, прислушиваясь к мнению родителей и пользователей.
После того, как регуляторы во всем мире нажали на Meta, чтобы защитить детей от вредного содержимого, компания заявила о планах скрывать от подростков больше контента в Instagram и Facebook.
Заметим, в октябре 2023 года 33 американских штата подали в суд на компанию, обвинив фирму в том, что она неоднократно вводила общественность в заблуждение по поводу значительной опасности своих платформ. Также утверждается, что гигант соцсетей сознательно побуждал маленьких детей и подростков к привыканию и навязчивому использованию его платформ.