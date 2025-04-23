ЕС оштрафовал Apple и Meta на сотни миллионов евро за нарушение цифровой конкуренции

Европейская комиссия, которая является исполнительным органом ЕС, оштрафовала Apple на 500 миллионов евро (571 миллион долларов США) и Meta на 200 миллионов евро (228,4 миллиона долларов США) за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA).

Об этом сообщает Вloomberg.

"Apple и Meta не оправдали ожиданий. Все компании, работающие в ЕС, должны соблюдать наши законы и уважать европейские ценности", — заявила в среду, 23 апреля, глава антимонопольного комитета ЕС Тереза ​​Рибера.

Обе компании должны выполнить решение ЕС в течение 60 дней, в противном случае им грозят дальнейшие финансовые санкции. Apple также предупредили, что ее новая структура собрания для разработчиков приложений не отвечает своду правил ЕС для крупных технологических компаний.

Согласно технологическому законодательству ЕС Apple обязана разрешить разработчикам свободно информировать клиентов об альтернативных предложениях за пределами своего App Store.

По Meta в ЕС установили, что социальная медиагруппа незаконно требовала от пользователей согласия на передачу их данных компании или оплаты услуги без рекламы. Это было сделано в ответ на введение Meta платной подписки для Facebook и Instagram в ноябре 2023 года.

В Брюсселе также отметили, что штрафы были "пропорциональны" вероятной серьезности и продолжительности нарушений DMA, вступившего в силу два года назад.

Реакция Apple и Meta

В своем заявлении Apple сообщила, что планирует обжаловать штраф ЕС, продолжая переговоры с комиссией: "Сегодняшние заявления являются очередным примером несправедливого преследования со стороны Европейской комиссии Apple в результате принятия ряда решений, которые наносят ущерб конфиденциальности и безопасности наших пользователей, вредят продуктам и заставляют нас бесплатно раздавать наши технологии".

Джоэл Каплан, главный специалист по глобальным связям компании Meta, заявил, что комиссия Евросоюза "старается помешать успешному американскому бизнесу, одновременно позволяя китайским и европейским компаниям работать по разным стандартам".

Напомним, компания Apple впервые стала лидером по мировым продажам смартфонов с долей 19% благодаря запуску iPhone 16e и высокому спросу в таких странах как Япония и Индия.