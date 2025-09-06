ЄС оштрафував Google на 2,95 мільярда євро: Трамп пригрозив розслідуванням

Європейський Союз наклав штраф на Google у розмірі 2,95 мільярда євро (3,45 мільярда доларів) за порушення антимонопольного законодавства у сфері рекламних технологій. Цей штраф став четвертим для американської транснаціональнї корпорації від європейського регулятора та викликав обурення президента США Дональда Трампа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Трамп назвав дії ЄС "несправедливими" та "дискримінаційними" і повідомив журналістам, що має намір безпосередньо звернутися до ЄС із цим питанням.

"Дуже несправедливо, і американські платники податків цього не потерплять! Як я вже казав раніше, моя адміністрація не дозволить цим дискримінаційним діям тривати", — наголосив він.

Крім того Трамп пригрозив розслідуванням, яке може призвести до нових мит у відповідь на штраф ЄС проти Google.

За словами президента, він "змушений розпочати провадження за розділом 301", щоб анулювати штрафи, якщо будуть застосовані до американських компаній. Розділ 301 Закону про торгівлю 1974 року дозволяє США вводити санкції проти іноземних країн за дії, які обтяжують американську торгівлю.

Дії Єврокомісії були ініційовані скаргою Європейської ради видавців. Штраф був накладений попри опір міністра торгівлі ЄС Мароша Шефчовича, який побоювався впливу американських тарифів.

Европейські фахівці встановили, що Google надавала перевагу власним сервісам онлайн-технологій, що посилювало роль її рекламної біржі AdX. Це дозволяло Google стягувати високі комісії, що, на думку регулятора, шкодило конкурентам та онлайн-видавцям. Європейський наглядовий орган заявив, що Google зловживав своїм домінуючим становищем на ринку з 2014 року.

На компанію покладено обов'язок впродовж 60 днів усунути конфлікти інтересів. Хоча Google планує подати апеляцію, Комісія підкреслила готовність застосовувати "рішучі засоби захисту".

Нагадаємо, у серпні Google погодився сплатити штраф в Австралії у розмірі 35,8 мільйона доларів США після того, як регулятор встановив, що компанія порушила конкурентні правила.