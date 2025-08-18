Google заплатить 35,8 мільйона доларів США в Австралії за порушення конкуренції

Google погодився сплатити штраф в Австралії у розмірі 35,8 мільйона доларів США після того, як регулятор встановив, що компанія порушила конкурентні правила.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC), встановила, що Google платив двом найбільшим телекомунікаційним компаніям країни за попереднє встановлення свого пошукового сервісу на телефони Android, витісняючи таким чином конкурентів.

Згідно з ACCC, Google уклав угоди з компаніями Telstra та Optus в період з кінця 2019 до початку 2021 року, ділячись з ними доходами від реклами, отриманими через пошуковик Google на пристроях Android. Регулятор заявив, що Google визнав, що ці угоди суттєво вплинули на конкуренцію, і погодився припинити таку практику.

Голова ACCC Джина-Касс Готліб зазначила, що це рішення "створило потенціал для мільйонів австралійців мати більший вибір пошуку в майбутньому". Вона також додала, що співпраця з Google допомогла уникнути тривалих судових процесів, оскільки компанії спільно подали клопотання до Федерального суду про затвердження штрафу.

Своєю чергою, представник Google заявив, що компанія "рада вирішити занепокоєння ACCC", які стосувалися "положень, яких уже деякий час не було в наших комерційних угодах". Він додав, що Google прагне надати виробникам пристроїв Android "більше гнучкості для попереднього завантаження браузерів та пошукових програм".

Нагадаємо, каліфорнійський суд присяжних зобов'язав компанію Google сплатити 314 мільйонів доларів штрафу за незаконне використання мобільних даних користувачів Android і збирання інформації без їхнього відома.