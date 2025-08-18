Запланована подія 2

Google заплатит 35,8 миллиона долларов США в Австралии за нарушение конкуренции

Google
Google оштрафовали в Австралии на $35,8 млн / Depositphotos

Google согласился заплатить штраф в Австралии в размере 35,8 миллионов долларов США после того, как регулятор установил, что компания нарушила конкурентные правила.

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC) установила, что Google платил двум крупнейшим телекоммуникационным компаниям страны за предварительную установку своего поискового сервиса на телефоны Android, вытесняя таким образом конкурентов.

Согласно ACCC, Google заключил соглашения с компаниями Telstra и Optus в период с конца 2019 по начало 2021 года, делясь с ними доходами от рекламы, полученными через поисковик Google на устройствах Android. Регулятор заявил, что Google признал, что эти соглашения оказали существенное влияние на конкуренцию, и согласился прекратить такую практику.

Глава ACCC Джина-Касс Готлиб отметила, что это решение "создало потенциал для миллионов австралийцев иметь больший выбор поиска в будущем". Она также добавила, что сотрудничество с Google помогло избежать длительных судебных процессов, поскольку компании совместно подали ходатайство в Федеральный суд об утверждении штрафа.

В свою очередь представитель Google заявил, что компания "рада решить обеспокоенность ACCC", которые касались "положений, которых уже некоторое время не было в наших коммерческих соглашениях". Он добавил, что Google стремится предоставить производителям устройств Android "больше гибкости для предварительной загрузки браузеров и поисковых приложений".

Напомним, калифорнийский суд присяжных обязал компанию Google уплатить 314 миллионов долларов штрафа за незаконное использование мобильных данных пользователей Android и сбор информации без их ведома.

Татьяна Бессараб