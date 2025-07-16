Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

--0,01

EUR

48,80

--0,09

Наличный курс:

USD

41,79

41,73

EUR

49,00

48,80

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Крупнейшая сделка в мире: Google инвестирует $3 млрд в гидроэнергию США

Google
Google инвестирует $3 млрд в гидроэнергию США / Depositphotos

Компания Google заключила крупнейшее в истории корпоративное соглашение в сфере гидроэнергетики. Речь идет о 20-летних контрактах на сумму 3 миллиарда долларов, заключенных с канадской Brookfield Asset Management. В рамках договоренностей Google получит до 3 гигаватт гидроэлектроэнергии для питания своих дата-центров в США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Соглашение охватывает поставки электроэнергии из двух гидроэлектростанций в Пенсильвании, которые будут модернизированы и переоформлены в соответствии с новыми лицензиями. Сотрудничество с Brookfield обеспечит стабильную поставку чистой энергии в регионе PJM, одном из важнейших энергетических хабов США, где Google активно развивает инфраструктуру.

Кроме того, Google планирует инвестировать еще 25 миллиардов долларов в строительство дата-центров в Пенсильвании и соседних штатах в течение двух последующих лет. Об этом сообщил ресурс Semafor со ссылкой на источники, осведомленные с деталями соглашения.

Ожидается, что президент Google и главный инвестиционный директор Alphabet Рут Порат представит детали инициативы во время саммита по искусственному интеллекту в Питтсбурге.

В последний год Google активно заключает соглашения в сфере экологически чистой энергетики, включая геотермальные и ядерные проекты, а также сотрудничает с энергетическими операторами для ускорения подключения новых источников энергии к сети с помощью технологий искусственного интеллекта.

В прошлом году стало известно, что Google подписал знаковое соглашение об использовании электроэнергии, производимой небольшими ядерными реакторами, для обеспечения своих усилий в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Автор:
Татьяна Гойденко