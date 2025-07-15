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Google официально объединяет Android и ChromeOS в одну платформу

Google
Google официально объединяет Android и ChromeOS / Depositphotos

Компания Google начала процесс объединения двух своих операционных систем – Android и ChromeOS – в единую платформу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью президент а Android-экосистемы Самир а Самата, которое тот дал TechSpot.

По словам Самата, идея состоит в том, чтобы создать единую среду для мобильных и десктопных устройств, что позволит упростить взаимодействие пользователей с устройствами, расширить возможности многооконного режима и ускорить интеграцию функций на основе искусственного интеллекта.

Раньше ChromeOS была ориентирована преимущественно на бюджетные ноутбуки с постоянным подключением к интернету – Chromebook. Android, напротив, был системой для смартфонов и планшетов. Однако в последние годы Google активно сближает эти экосистемы: Android получил улучшенный рабочий стол, поддержку внешних дисплеев и многооконного режима, а ChromeOS интегрирует Android-функции и приложения.

Несмотря на очевидные преимущества объединения, техническая реализация проекта будет сложной. Chromebook обычно работают на процессорах x86 (Intel, AMD), тогда как Android-устройства обычно используют чипы на базе Arm. Это создает серьезные вызовы для полноценной совместимости, в частности, если Google стремится обеспечить переход и для уже выпущенных устройств.

Ожидается, что в результате слияния Google получит единственную более гибкую платформу для смартфонов, планшетов, ноутбуков и будущих устройств, ориентированных на искусственный интеллект. Пока же компания не раскрывает деталей ни о времени реализации, ни о том, как будет выглядеть новая система.

Напомним, недавно   Google ликвидировал серьезную уязвимость   в системе аккаунтов, позволяющей узнать номер телефона пользователя, имея только его адрес Gmail.

Автор:
Татьяна Гойденко