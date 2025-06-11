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Обновление Gmail от Google может "слить" ваш номер телефона

Google, Gmail, кибербезопасность
Факт наличия уязвимости подтвердили многочисленные эксперты. Фото: Freepik

Google ликвидировал серьезную уязвимость в системе аккаунтов, позволяющую узнать номер телефона пользователя, имея только его адрес Gmail. Эксперты призывают проверить настройки безопасности и по возможности удалить номер из двухфакторной аутентификации.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на американский Forbs.

Исследователь под псевдонимом brutecat обнаружил, что с помощью простого адреса Gmail можно было получить привязанный к нему номер телефона — хотя обычно такая информация является конфиденциальной. Факт наличия уязвимости подтвердили сам исследователь, 404 Media и компания Google.

Ваш номер телефона в Google-аккаунте может использоваться в двух случаях:

  • для восстановления доступа к аккаунту;
  • для двухфакторной аутентификации (2FA) через SMS-коды.

Google рекомендует избегать использования телефона для 2FA и вместо этого выбрать более безопасные варианты:

  • физические ключи безопасности;
  • приложения аутентификации;
  • ключи доступа.

Причина проста: зная ваш номер, злоумышленник может попытаться подменить SIM-карту или воспользоваться методами социальной инженерии, чтобы завладеть аккаунтом.

Также следует помнить: Google никогда не звонит по телефону пользователям от имени техподдержки. Любые звонки или сообщения с подобными запросами  это мошенничество.

Как проверить настройки безопасности в Google-аккаунте:

  1. Войдите в свой аккаунт.
  2. Перейдите в раздел "Безопасность".
  3. Проверьте вкладки "Восстановление аккаунтаи "Двухэтапная проверка" (2SV).
  4. Уберите номер телефона из 2FA и замените его более безопасным методом аутентификации.

Напомним, Google поддержал еще 35 украинских стартапов, которые получат гранты на $10 млн.

Автор:
Алик Сахно