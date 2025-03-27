Безопасность в интернете: Google Family Link вводит новые функции родительского контроля

Google анонсировала новые инструменты Family Link, которые помогут родителям контролировать использование гаджетов детьми и формировать здоровые цифровые привычки.

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Об этом говорится на официальном блоге компании.

Обновление будет способствовать безопасности в интернете и созданию баланса между онлайн-активностью и реальной жизнью. Для доступа ко всем функциям Family Link необходима контролируемая учетная запись Google.

Новый интерфейс Family Link

Обновленный дизайн Family Link стал более понятен пользователям.

Вкладка "Время использования устройства" объединяет все настройки экранного времени в одном месте, позволяя родителям просматривать статистику использования, устанавливать ограничения и легко управлять режимами "Время отдыха" и "Время обучения".

Вкладка "Контроль" в Family Link предлагает упрощенные инструменты управления учетной записью ребенка, конфиденциальностью и фильтрами контента. Родители могут легко настраивать доступ, одобрять скачивание приложений и блокировать нежелательные вебсайты.

Управление устройствами и настройками для нескольких детей стало проще – можно быстро переключаться между профилями и управлять всеми устройствами из одного места.

"Время обучения" на Android

Функция "Время обучения" теперь доступна на телефонах и планшетах Android, ограничивая функциональность устройства и выключая уведомления на уроках. Родители могут настраивать параметры и делать исключения для перерывов или выходных.

Родители могут настраивать, какие приложения будут ограничены или доступны во время "Времени обучения", а также отслеживать, как ребенок использует устройство в школе и вне его.

Google все активнее использует искусственный интеллект не только для создания новых продуктов, но и для разработки собственного программного кода. Генеральный директор компании Сундар Пичаи во время отчета за третий квартал 2024 года заявил, что более четверти нового кода Google создается ИИ и затем проверяется инженерами компании.