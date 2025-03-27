Безпека в інтернеті: Google Family Link запроваджує нові функції батьківського контролю

Google анонсував нові інструменти Family Link, які допоможуть батькам контролювати використання гаджетів дітьми та формувати здорові цифрові звички.

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Про це йдеться на офіційному блозі компанії.

Зазначається, що оновлення сприятиме безпеці в інтернеті та створенню балансу між онлайн-активністю та реальним життям. Для доступу до всіх функцій Family Link необхідний контрольований обліковий запис Google.

Новий інтерфейс Family Link

Оновлений дизайн Family Link став більш зрозумілим для користувачів.

Вкладка "Час використання пристрою" об’єднує всі налаштування екранного часу в одному місці, дозволяючи батькам переглядати статистику використання, встановлювати обмеження та легко керувати режимами "Час відпочинку" та "Час навчання".

Вкладка "Контроль" у Family Link пропонує спрощені інструменти для керування обліковим записом дитини, конфіденційністю та фільтрами контенту. Батьки можуть легко налаштовувати доступ, схвалювати завантаження додатків і блокувати небажані вебсайти.

Керування пристроями та налаштуваннями для кількох дітей стало простішим – можна швидко перемикатися між профілями та керувати всіма пристроями з одного місця.

"Час навчання"на Android

Функція "Час навчання" тепер доступна на телефонах і планшетах Android, обмежуючи функціональність пристрою та вимикаючи сповіщення під час уроків. Батьки можуть налаштовувати параметри та робити винятки для перерв чи вихідних.

Батьки можуть налаштовувати, які додатки будуть обмежені або доступні під час "Часу навчання", а також відстежувати, як дитина використовує пристрій у школі та поза нею.

Нагадаємо, Google все активніше використовує штучний інтелект не лише для створення нових продуктів, а й для розробки власного програмного коду. Генеральний директор компанії Сундар Пічаї під час звіту за третій квартал 2024 року заявив, що більше чверті нового коду Google створюється ШІ та потім перевіряється інженерами компанії.