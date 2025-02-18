Google выделяет 15 млн долларов на образование по кибербезопасности: какие университеты Украины получат поддержку

Транснациональная корпорация Google в рамках программы "Семинары по кибербезопасности" определила университеты, которые получат поддержку для расширения доступа к образованию по кибербезопасности. Среди вузов, которые получат поддержку, есть два украинских университета – Дрогобычский государственный педагогический университет и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщила пресс-служба Google Украина.

Как отметили в компании, в 2024 году количество кибератак в мире выросло на 44%. В Европе, где есть недостаток 88,3 тысяч специалистов по кибербезопасности, почти половина малых и средних предприятий испытали кибератаки в течение последних двух лет. В то время, когда новейшие технологии, в частности искусственный интеллект и квантовые вычисления, создают новые возможности и угрозы для кибербезопасности, растет потребность в разнообразных, квалифицированных и знающих ИИ специалистах.

"Именно поэтому осенью 2023 года была запущена программа "Семинары по кибербезопасности" от Google.org и выделена 15 миллионов долларов на расширение доступа к образованию по кибербезопасности", — говорится в сообщении корпорации.

Некоммерческая организация Virtual Routes, специализирующаяся на новейших технологиях, поможет университетам адаптировать программы и учебные планы в соответствии с потребностями кибербезопасности. Таким образом, планируется защитить от кибератак более 3 500 местных организаций в разных странах.

Отмечается, что университеты, которые включены в программу, получат ключи безопасности Titan и бесплатное обучение по кибербезопасности благодаря партнерству с ведущей европейской GovTech компанией Possible Digital.

Напомним, в январе сообщалось, что Google покупает часть бизнеса HTC XR за $250 млн. Этот шаг укрепляет позицию компании в сфере виртуальной и дополненной реальности после недавнего запуска платформы Android XR.