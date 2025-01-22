Google инвестирует еще $1 миллиард в конкурента OpenAI Anthropic

Google усиливает свое присутствие в сфере искусственного интеллекта, вложив дополнительные $1 миллиард в стартап Anthropic. Эта инвестиция является частью более широкой стратегии поискового гиганта, направленной на удержание лидерских позиций в разработке генеративных моделей ИИ.

Об этом пишет The Financial Times.

В общей сложности Google уже выделил Anthropic примерно $2 миллиарда.

Anthropic основан в 2021 году группой бывших сотрудников OpenAI, специализируется на создании безопасных и передовых систем ИИ. Самый известный продукт компании – серия моделей Claude, соревнующихся с GPT-4 от OpenAI.

Компания выделяется своим фокусом на безопасности искусственного интеллекта, разрабатывая технологии, минимизирующие риски от использования передовых ИИ-систем.

Anthropic первой внедрила определенные функции, такие как способность ИИ контролировать компьютеры. С 2024 года компания активно работает над созданием ШИ-агентов – программ, способных выполнять сложные задачи и взаимодействовать с Интернетом от имени пользователей.

Инвестиции и конкуренция

Инвестиция Google в $1 миллиард совпала с ожидаемым привлечением еще $2 миллиардов от других венчурных инвесторов, таких как Lightspeed Venture Partners. Это может увеличить оценку Anthropic до $60 миллиардов.

Стартап конкурирует с такими гигантами как OpenAI (поддерживаемый Microsoft), Meta, xAI Илона Маска и Amazon.

Amazon также внес значительный вклад в развитие Anthropic, инвестировав $8 миллиардов за последние 18 месяцев. Amazon интегрирует модели Claude в свои продукты, в частности, в обновленную версию голосового ассистента Alexa.

Несмотря на большие доходы, которые в декабре 2024 года достигли $1 миллиарда (в 10 раз больше, чем в 2023 году), Anthropic пока не ожидает доходности из-за высоких затрат на разработку. Инвесторы считают, что эта отрасль имеет потенциал создать стоимость в триллионы долларов.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США внимательно изучала тесные связи между стартапами по искусственному интеллекту и технологическими гигантами, включая Google и Amazon. Однако с ожидаемой отставкой главы FTC Лины Хан регуляторное давление может ослабить, что упрощает дальнейшее сотрудничество компаний.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей считает, что развитие технологий ИИ находится на пороге нового прорыва.

Anthropic планирует продолжить усовершенствование своих систем ИИ, расширяя возможности генеративного искусственного интеллекта и создавая новые продукты, которые изменят рынок.

Пока Anthropic привлекает дополнительные средства для развития, OpenAI объявила о запуске новой функции в ChatGPT, которая позволит пользователям планировать простые задачи и получать напоминания.