AI4Future: Главные ИИ-новости недели (30 декабря 2024 – 5 января 2025)

Главным трендом стало то, что новый год принес человечеству новое поколение, олицетворяющее эпоху ИИ. С 1 января 2025 года началась эпоха Поколения Бета, которое продлится до 2039 года. Это поколение, рожденное в условиях активного развития искусственного интеллекта, сменит общество, формируя новые ценности и реалии.

Вторым трендом стала имплементация ИИ-закона. Так, Люксембург представил законопроект №8476 для внедрения Европейского закона об искусственном интеллекте (AI Act) и предложил изменения в несколько национальных законов.

Еще неделя показала, насколько усиливается конкуренция на рынке за масс-адопшн ИИ. Так, один из ключевых игроков Китая Alibaba критически снизил цены на свои ИИ-продукты, а новая коллаборация Synaptics с Google в сфере Edge AI для Интернета вещей (IoT) также будет способствовать масс-адопшну. Что касается корпоративного масс-адопшна, следует привести пример PwC, инвестировавшей $1 млрд в развитие ИИ, но для усиления навыков сотрудников запустил программу My AI. В ее основе — "промпт-игры", которые позволяют играя усваивать знания. В рамках групповых сессий работники экспериментируют с инструментами, например Microsoft Copilot и ChatPwC, на реальных кейсах без риска совершить ошибку.

И еще мы наблюдаем очень интересный пример того, чего компании-лидеру рынка может стоить пренебрежение принципами безопасности и нравственности. Так, крестный отец ИИ поддержал иск Илона Маска против OpenAI, а также появились новые детали о смерти обличителя OpenAI, которые, скорее всего, приведут к возобновлению расследования.

Обзор новостей за эту неделю

PwC использует "промпт-игры" для обучения сотрудников работе с ИИ

PwC, инвестируя $1 млрд в развитие ИИ, запустила программу My AI для повышения квалификации сотрудников. Однако для закрепления знаний компания основала такой инновационный формат, как "промпт-игры" — групповые сессии, где работники экспериментируют с инструментами, например Microsoft Copilot и ChatPwC, на реальных кейсах без риска совершить ошибку. Сессии помогают работникам научиться эффективно использовать ИИ, обмениваясь идеями и подсказками, что повышает их уверенность и мотивацию к самостоятельному использованию технологий. С марта 2024 года компания провела 500 таких мер и планирует еще 880.

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Парламент Люксембурга представил законопроект №8476 для внедрения Европейского закона об искусственном интеллекте (AI Act) и предложил изменения в несколько национальных законов

В законопроекте определены национальные органы, ответственные за применение и мониторинг AI Act, включая Люксембургский институт стандартизации, аккредитации, безопасности и качества продуктов и услуг (ILNAS) и Государственную комиссию по защите данных (CGPD) как нотифицирующие органы. Также определена Национальная комиссия по защите данных (CNPD) как орган рыночного надзора за системами искусственного интеллекта высокого риска, которые используются правоохранительными органами и в других секторах, а также уточнены другие органы рыночного надзора в зависимости от отраслевого надзора.

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Encode подала amicus brief в поддержку иска Илона Маска

Крестный отец ИИ поддержал иск Илона Маска против OpenAI

Коалиция против плана OpenAI превратить себя в полностью прибыльную компанию становится все более разнообразной. В понедельник организация Encode, представляющая молодежь из десятков стран, подала amicus brief в поддержку иска Илона Маска. Иск направлен на остановку корпоративной трансформации OpenAI. Заявление Encode поддержал один из самых известных экспертов в области — лауреат Нобелевской и премии Тюринга Джеффри Хинтон, часто называемый крестным отцом искусственного интеллекта.

"OpenAI была основана как некоммерческая организация, ориентированная на безопасность, которая дала ряд обещаний в своей хартии, связанных с безопасностью, — отметил Хинтон в заявлении, опубликованном вместе с документами Encode. — Она получила налоговые и другие льготы благодаря своему некоммерческому статусу. Позволить ему отказаться от этого, когда это становится неудобным, подает очень плохой сигнал другим игрокам в экосистеме".

OpenAI работает как некоммерческая компания, контролируемая некоммерческим советом директоров, в определенной степени ограничивающая ее миссию, возможности привлечения средств и вознаграждения инвесторам. На прошлой неделе компания официально объявила о намерении превратиться в традиционную коммерческую корпорацию, хотя это решение ожидалось уже некоторое время. Маск, являющийся соучредителем OpenAI, подал федеральный иск с целью получить временный судебный запрет еще в ноябре.

Encode утверждает, что переход OpenAI из некоммерческого статуса к статусу публичной корпорации в Делавере подорвет ее обязательства по безопасности, которые были публично задекларированы.

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Alibaba снижает цены на крупные языковые модели до 85% на фоне усиления конкуренции в сфере ИИ в Китае

Alibaba объявила о снижении цен на свои крупные языковые модели до 85%, сообщил во вторник китайский техногигант. Облачное подразделение компании, Alibaba Cloud, со штаб-квартирой в Ханчжоу, заявило в публикации в WeChat, что скидки касаются ее визуальной языковой модели Qwen-VL, которая способна воспринимать и понимать как текст, так и изображения.

Акции Alibaba почти не отреагировали на эту новость, закрывшись с повышением всего на 0,5% в финальный день в Гонконге. Однако эти снижения цен демонстрируют, как усиливается борьба между китайскими технологическими гигантами за расширение рынка своих новых продуктов с искусственным интеллектом.

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Началась эпоха Поколения Бета

Поколение Бета: новая эра доминирования ИИ начинается

С 1 января 2025 года началась эпоха Поколения Бета, которое продлится до 2039 года. Это поколение, рожденное в условиях активного развития искусственного интеллекта, сменит общество, формируя новые ценности и реалии.

Бета-поколения, дети миллениалов и Поколения Z будут расти в мире, где 90% онлайн-контента будет создаваться ИИ, а инклюзивность и разнообразие станут основными принципами. К 2050 году большинство населения будут жить в инклюзивных городах с развитой инфраструктурой.

Цифровая осведомленность и онлайн-безопасность будут являться важными приоритетами этого поколения, поскольку их родители уже понимают риски цифровых следов. Благодаря развитию технологий и усилиям предыдущих поколений, Поколение Бета продолжит создавать общество без предубеждений и дискриминации.

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Новые доказательства: действительно ли обличитель OpenAI покончил с собой?

Родители обличителя OpenAI Сучира Баладжи заявляют, что в ванной их сына, которого нашли мертвым в его доме в Сан-Франциско 26 ноября, были следы крови. Полиция заявила, что не выявила признаков насилия и назвала смерть самоубийством, но семья 26-летнего инженера ставит под сомнение эту версию.

Сучер Баладжи, ранее работавший в OpenAI, три месяца назад обвинил компанию в нарушении авторских прав при разработке ChatGPT. Его мать, Пурнима Рамарао, заявила на поминальной церемонии, что в ванной комнате сына были "следы борьбы и крови". Отец Баладжи, Баладжи Рамамурти, сказал, что разговаривал с сыном в день его рождения, и тот казался счастливым и планировал навестить родителей в январе. "Он не выглядел депрессивным и не оставил записки", — отметил он. Полиция продолжает следовать версии о самоубийстве, но семья настаивает на дальнейшем расследовании обстоятельств трагедии.

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Synaptics сотрудничает с Google в области Edge AI для Интернета вещей (IoT), работая над определением оптимальной реализации мультимодальной обработки для контекстно осведомленных вычислений

В рамках сотрудничества ML-ядро Google, соответствующее стандарту MLIR, будет интегрировано с аппаратным обеспечением Synaptics Astra и программным обеспечением с открытым кодом. Это будет способствовать ускорению разработки AI-устройств для IoT, поддерживающих обработку изображений, видео, голоса, звука и других модальностей, обеспечивающих контекст для бесперебойного взаимодействия в таких приложениях, как носимые устройства, бытовая техника, развлекательные системы, встроенные хабы, мониторинг и контроль. в потребительской, автомобильной, корпоративной и промышленной сфере.

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