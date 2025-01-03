AI4Future: Головні ШІ-новини тижня (30 грудня 2024 – 5 січня 2025)

Головним трендом стало те, що новий рік приніс людству нове покоління, яке уособлюватиме епоху ШІ. З 1 січня 2025 року розпочалася епоха Покоління Бета, яке триватиме до 2039 року. Це покоління, народжене в умовах активного розвитку штучного інтелекту, змінить суспільство, формуючи нові цінності та реалії.

Другим трендом стала імплементація ШІ-закону. Так, Люксембург представив законопроєкт №8476 для впровадження Європейського закону про штучний інтелект (AI Act) і запропонував зміни до кількох національних законів.

Ще тиждень показав, наскільки посилюється конкуренція на ринку за мас-адопшн ШІ. Так, один з ключових гравців Китаю Alibaba критично знизив ціні на свої ШІ-продукти, а нова колаборація Synaptics з Google у сфері Edge AI для Інтернету речей (IoT) також сприятиме мас-адопшну. Щодо корпоративного мас-адопшну, слід привести приклад PwC, яка інвестувала $1 млрд у розвиток ШІ, але для посилення навичок співробітників запустила програму My AI. В її основі - "промпт-ігри", які дозволяють граючись засвоювати знання. В рамках групових сесій працівники експериментують із інструментами, як-от Microsoft Copilot і ChatPwC, на реальних кейсах без ризику зробити помилку.

І ще ми спостерігаємо дуже цікавий приклад того, чого компанії-лідеру ринку може коштувати нехтування принципами безпеки і етичності. Так, хрещений батько ШІ підтримав позов Ілона Маска проти OpenAI, а також з’явились нові деталі щодо смерті викривача OpenAI, які скоріш за все призведуть до поновлення розслідування.

Огляд новин за цей тиждень

PwC використовує “промпт-ігри” для навчання співробітників роботі з ШІ

PwC, інвестуючи $1 млрд у розвиток ШІ, запустила програму My AI для підвищення кваліфікації співробітників. Однак для закріплення знань компанія заснувала такий інноваційний формат, як "промпт-ігри" — групові сесії, де працівники експериментують із інструментами, як-от Microsoft Copilot і ChatPwC, на реальних кейсах без ризику зробити помилку. Сесії допомагають працівникам навчитися ефективно використовувати ШІ, обмінюючись ідеями та підказками, що підвищує їхню впевненість і мотивацію до самостійного використання технологій. З березня 2024 року компанія провела 500 таких заходів і планує ще 880.

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Парламент Люксембургу представив законопроєкт №8476 для впровадження Європейського закону про штучний інтелект (AI Act) і запропонував зміни до кількох національних законів

У законопроєкті визначено національні органи, відповідальні за застосування та моніторинг AI Act, включаючи Люксембурзький інститут стандартизації, акредитації, безпеки та якості продуктів і послуг (ILNAS) та Державну комісію з захисту даних (CGPD) як нотифікуючі органи. Також визначено Національну комісію із захисту даних (CNPD) як орган ринкового нагляду за системами штучного інтелекту високого ризику, які використовуються правоохоронними органами та в інших секторах, а також уточнено інші органи ринкового нагляду залежно від галузевого нагляду.

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Encode подала amicus brief на підтримку позову Ілона Маска

Хрещений батько ШІ підтримав позов Ілона Маска проти OpenAI

Коаліція проти плану OpenAI перетворити себе на повністю прибуткову компанію стає дедалі різноманітнішою. У понеділок організація Encode, яка представляє молодь із десятків країн, подала amicus brief на підтримку позову Ілона Маска. Позов спрямований на зупинку корпоративної трансформації OpenAI. Заяву Encode підтримав один із найвідоміших експертів у галузі — лауреат Нобелівської та премії Тюрінга Джеффрі Хінтон, якого часто називають хрещеним батьком штучного інтелекту.

"OpenAI було засновано як некомерційну організацію, орієнтовану на безпеку, яка дала низку обіцянок у своїй хартії, пов’язаних із безпекою, — зазначив Хінтон у заяві, опублікованій разом із документами Encode. — Вона отримала податкові та інші пільги завдяки своєму некомерційному статусу. Дозволити їй відмовитися від цього, коли це стає незручним, подає дуже поганий сигнал іншим гравцям в екосистемі".

Наразі OpenAI працює як некомерційна компанія, контрольована некомерційною радою директорів, що певною мірою обмежує її місію, можливості залучення коштів і винагороди інвесторам. Минулого тижня компанія офіційно оголосила про намір перетворитися на традиційну комерційну корпорацію, хоча це рішення очікувалося вже певний час. Маск, який є співзасновником OpenAI, подав федеральний позов із метою отримати тимчасову судову заборону ще в листопаді.

Encode стверджує, що перехід OpenAI із некомерційного статусу до статусу публічної корпорації в Делавері підірве її зобов’язання щодо безпеки, які були публічно задекларовані.

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Alibaba знижує ціни на великі мовні моделі до 85% на тлі посилення конкуренції у сфері ШІ в Китаї

Alibaba оголосила про зниження цін на свої великі мовні моделі до 85%, повідомив у вівторок китайський техгігант. Хмарний підрозділ компанії, Alibaba Cloud, зі штаб-квартирою в Ханчжоу, заявив у публікації в WeChat, що знижки стосуються її візуальної мовної моделі Qwen-VL, яка здатна сприймати й розуміти як текст, так і зображення.

Акції Alibaba майже не відреагували на цю новину, закрившись із підвищенням лише на 0,5% у фінальний торговий день року в Гонконзі. Проте ці зниження цін демонструють, як посилюється боротьба між китайськими технологічними гігантами за розширення ринку своїх нових продуктів зі штучним інтелектом.

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Розпочалася епоха Покоління Бета

Покоління Бета: нова ера домінування ШІ починається

З 1 січня 2025 року розпочалася епоха Покоління Бета, яке триватиме до 2039 року. Це покоління, народжене в умовах активного розвитку штучного інтелекту, змінить суспільство, формуючи нові цінності та реалії.

Бета-покоління, діти мілленіалів і Покоління Z, зростатимуть у світі, де 90% онлайн-контенту створюватиметься ШІ, а інклюзивність та різноманіття стануть основними принципами. До 2050 року більшість населення житиме в інклюзивних містах із розвиненою інфраструктурою.

Цифрова обізнаність і онлайн-безпека будуть важливими пріоритетами цього покоління, оскільки їхні батьки вже розуміють ризики цифрових слідів. Завдяки розвитку технологій та зусиллям попередніх поколінь Покоління Бета продовжить створювати суспільство без упереджень і дискримінації.

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Нові докази: чи дійсно викривач OpenAI наклав на себе руки?

Батьки викривача OpenAI Сучіра Баладжі заявляють, що у ванній кімнаті їхнього сина, якого знайшли мертвим у його будинку в Сан-Франциско 26 листопада, були сліди крові. Поліція заявила, що не виявила ознак насильства, і назвала смерть самогубством, але родина 26-річного інженера ставить під сумнів цю версію.

Сучір Баладжі, який раніше працював в OpenAI, три місяці тому звинуватив компанію в порушенні авторських прав при розробці ChatGPT. Його мати, Пурніма Рамарао, заявила на поминальній церемонії, що у ванній кімнаті сина були "сліди боротьби та крові". Батько Баладжі, Баладжі Рамамурті, сказав, що розмовляв із сином у його день народження, і той здавався щасливим і планував відвідати батьків у січні. "Він не виглядав депресивним і не залишив записки", — зазначив він. Поліція продовжує дотримуватися версії про самогубство, але родина наполягає на подальшому розслідуванні обставин трагедії.

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Synaptics співпрацює з Google у сфері Edge AI для Інтернету речей (IoT), працюючи над визначенням оптимальної реалізації мультимодальної обробки для контекстно-обізнаних обчислень

У рамках співпраці ML-ядро Google, яке відповідає стандарту MLIR, буде інтегроване з апаратним забезпеченням Synaptics Astra та програмним забезпеченням з відкритим кодом. Це сприятиме прискоренню розробки AI-пристроїв для IoT, які підтримують обробку зображень, відео, голосу, звуку та інших модальностей, що забезпечують контекст для безперебійної взаємодії в таких додатках, як носимі пристрої, побутова техніка, розважальні системи, вбудовані хаби, моніторинг і контроль у споживчій, автомобільній, корпоративній та промисловій сферах.

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