Укрепление позиций в сфере виртуальной реальности: Google покупает часть бизнеса HTC XR за $250 млн

Google согласился приобрести подразделение HTC, занимающееся расширенной реальностью (XR), за 250 миллионов долларов. Этот шаг укрепляет позицию компании в сфере виртуальной и дополненной реальности после недавнего запуска платформы Android XR.

Об этом сообщает Techcrunch.

О сделке

По заявлению тайваньской компании, соглашение включает в себя передачу части инженерного персонала HTC VIVE в Google, а также предоставление неисключительных прав на интеллектуальную собственность. HTC сохранит возможность использовать и развивать свои технологии.

Это соглашение стало уже вторым масштабным сотрудничеством между компаниями после того, как в 2017 году Google приобрела подразделение смартфонов HTC за 1,1 миллиарда долларов.

Google заявил, что сделка будет способствовать ускорению разработки платформы Android XR для гарнитур и смарт-очков.

Этот шаг состоялся на фоне растущей конкуренции среди технологических гигантов, стремящихся закрепить свое лидерство в сфере XR, где Apple и Meta доминируют на рынке виртуальной реальности.

По заявлению компаний, Google и HTC также рассмотрят дополнительные возможности сотрудничества.

О Google и HTC Corporation

Google – крупнейшая в мире поисковая система, принадлежащая компании Google Inc., основанной в 1998 году Сергеем Брином и Ларри Пейджем.

Корпорация управляет более миллиона серверов и ежедневно обрабатывает более миллиарда поисковых запросов и 24 петабайта данных пользователей. Поисковая система поддерживает работу с документами в форматах PDF, RTF, PostScript, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint и других.

Сервисы, принадлежащие Google : YouTube, Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Play, Blogger, Google Analytics, Google AdSense, Picasa и т.д.

Бюджет компании оценивается в более чем 800 миллиардов долларов.

HTC Corporation – тайваньский производитель смартфонов и планшетов.

Компания сначала выпускала смартфоны в основном на базе мобильной операционной системы Windows Mobile от Microsoft, но в 2009 году начала выпускать большинство устройств на платформе Android, а с 2010 года и на платформе Windows Phone.

Напомним, Google усиливает свои позиции в области искусственного интеллекта, инвестировав еще $1 миллиард в стартап Anthropic. Этот шаг является частью масштабной стратегии компании, направленной на сохранение лидерства в разработке генеративных ИИ моделей.