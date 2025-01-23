Зміцнення позицій у сфері віртуальної реальності: Google купує частину бізнесу HTC XR за $250 млн

Google погодився придбати підрозділ HTC, що займається розширеною реальністю (XR), за 250 мільйонів доларів. Цей крок зміцнює позиції компанії у сфері віртуальної та доповненої реальності після недавнього запуску платформи Android XR.

Про це повідомляє Techcrunch.

Про угоду

За заявою тайванської компанії, угода включає передачу частини інженерного персоналу HTC VIVE до Google, а також надання невиключних прав на інтелектуальну власність. При цьому HTC збереже можливість використовувати та розвивати свої технології.

Ця угода стала вже другою масштабною співпрацею між компаніями після того, як у 2017 році Google придбала підрозділ смартфонів HTC за 1,1 мільярда доларів.

Google заявив, що угода сприятиме прискоренню розробки платформи Android XR для гарнітур і смарт-окулярів.

Цей крок відбувся на тлі зростаючої конкуренції серед технологічних гігантів, які прагнуть закріпити своє лідерство в сфері XR, де Apple і Meta наразі домінують на ринку віртуальної реальності.

За заявою компаній, Google і HTC також розглянуть додаткові можливості для співпраці.

Про Google та HTC Corporation

Google — найбільша у світі пошукова система, що належить компанії Google Inc., заснованій у 1998 році Сергієм Бріном і Ларрі Пейджем.

Корпорація керує понад мільйоном серверів та щодня обробляє понад мільярд пошукових запитів і 24 петабайти даних користувачів. Пошукова система підтримує роботу з документами у форматах PDF, RTF, PostScript, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint та інших.

Сервіси, що належать Google: YouTube, Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Play, Blogger, Google Analytics, Google AdSense, Picasa тощо.

Бюджет компанії оцінюється більш ніж у 800 мільярдів доларів.

HTC Corporation — тайванський виробник смартфонів і планшетів.

Компанія спочатку випускала смартфони здебільшого на базі мобільної операційної системи Windows Mobile від Microsoft, але у 2009 році почала випускати більшість пристроїв на платформі Android, а з 2010 року і на платформі Windows Phone.

Нагадаємо, Google посилює свої позиції в галузі штучного інтелекту, інвестувавши ще $1 мільярд у стартап Anthropic. Цей крок є частиною масштабної стратегії компанії, спрямованої на збереження лідерства в розробці генеративних ШІ-моделей.