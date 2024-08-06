Придется ли "гуглить" по-новому: корпорацию Google обвиняют в монополизации поиска в интернете

5 августа Федеральный суд США обвинил международную корпорацию Google в монополизации процесса поиска информации в интернете и подавлении продуктов конкурирующих компаний. Как сообщает американское издание The Washington Post, техногигант выплатил десятки миллиардов долларов операторам браузеров и производителям смартфонов за установку по умолчанию поисковика от Google. Окончательный приговор корпорации еще не вынесен, корпорацию вряд ли заставят изменить юридическую структуру, но изменений на рынке поисковиков и интернет-рекламы следует ожидать, отмечают эксперты для Delo.ua.

Американский суд согласился с доказательствами Минюста США, что подразделение Google Alphabet нарушило антимонопольный закон США в сфере сервисов общего поиска и текстовой рекламы. Руководство корпорации выплатило десятки миллиардов долларов Apple и другим производителям смартфонов за приоритетность поисковика от Google на их устройствах, что значительно повлияло на сохранение поисковой монополии Google. Согласно решению суда, мировая доля поисковиков Google на смартфонах достигла 95%, отчасти благодаря сделкам с производителями электроники.

Со своей стороны, юристы Google не считают поисковую систему корпорации монопольной средой, поскольку она постоянно конкурирует с продуктами от Amazon, TikTok и Reddit, а также чат-ботами типа ChatGPT.

Решение федерального суда принесло Минюсту США наибольшую за два десятилетия победу в ограничении доминации крупных технологических компаний на рынках, которые они сами и создали.

"Эта победа над Google является исторической победой для американского народа. Ни одна компания, вне зависимости от того, насколько она большая или влиятельная, не стоит над законом. Министерство юстиции будет продолжать строго обеспечивать соблюдение антимонопольных законов", — цитирует издание генпрокурора США Мерика Гарленда.

Впрочем, решение суда США все еще не объявляет Google нарушителем антимонопольного законодательства. После заседания 5 августа судебное разбирательство перейдет в следующую фазу, и Минюст США пока не сообщил, каких мер наказания он будет добиваться. Ожидается, что ведомство сосредоточится на ограничении возможностей Google заключать сделки с производителями электроники, подобные уже подписанным. Корпорация заявила о намерении подать апелляцию на решение суда.

В украинском офисе группы компаний не комментируют деятельность глобального офиса, но цитируют выступление на судебном заседании Кента Уокера, президента Google по глобальным вопросам. Он заявил, что поисковик от Google занял такую долю рынка, поскольку долгое время являлся лучшей поисковой системой, особенно на мобильных устройствах. Кроме того, конкуренты Apple и Mozilla время от времени оценивают качество поиска Google, и признают в исследованиях поиск от Google лучшим.

"Пока этот процесс (рассмотрения апелляции – ред. ) продолжается, мы продолжим фокусироваться на создании продуктов, которые люди считают полезными и простыми в использовании", – цитирует Кента Уокера украинский офис Google в комментарии для Delo.ua.

Что будет с корпорацией

Практика антимонопольного регулирования насчитывает в США уже более ста лет. Наиболее известный пример – борьба с монополией траста Standard Oil Джона Рокфеллера. Группа компаний, созданная в 1870 году для переработки, транспортировки и торговли нефти и нефтепродуктов, к 1879 году захватила более 90% американского нефтяного рынка. Этого удалось добиться путем взятия под контроль железнодорожных поставок нефти. Бизнес Рокфеллера заинтересовал железные дороги картельной сделкой, по которой только члены картеля (в основном предприятия Standard Oil) имели скидки на транспортировку нефти.

Появление монополиста на рынке нефти привлекло к себе внимание американской общественности, и рассмотрение дела о возбуждении Standard Oil антимонопольного законодательства стало судебным прецедентом. В результате Верховный суд США заставил Рокфеллера распустить трест, и в 1911 он был разделен на 34 меньшие компании.

Вряд ли американские власти заставят Alphabet изменять корпоративную структуру по образцу Standard Oil, отмечает глава департамента стратегии лондонского финтех-стартапа Finteum Андрей Нестерук. Даже если корпорация проиграет апелляцию, вряд ли появится необходимость разбивать ее на отдельные компании. Скорее, решение суда будет похоже на суд между корпорацией Microsoft и правительством ЕС.

В 2004 году Еврокомиссия обвинила производителя компьютерного обеспечения Microsoft в нарушении антимонопольных правил ЕС. Причина - привязывание друг к другу двух ее продуктов – веббраузера Internet Explorer и операционной системы Windows. Европейский суд признал Microsoft виновной в злоупотреблении доминирующей позицией на мировом рынке и пришел к выводу, что корпорация должна выплатить штраф более чем в $600 млн. Microsoft проигнорировала вердикт европейских инстанций.

История с Google схожа с решением суда по Microsoft, когда они вынуждены были "отсоединить" Internet Explorer от других продуктов, чтобы не "насаждать" его по умолчанию. В Alphabet монополизм именно в том, что их поиск идет по умолчанию (или по первому выбору) в других продуктах, включая устройства Samsung и Apple". Андрей Нестерук глава департамента стратегии Finteum

Что это значит для украинского пользователя

Эксперт добавляет, что судебное дело вокруг Google скорее всего пройдет для украинского потребителя незамеченным, как и с Internet Explorer в 2004 году. Тогда большинство украинцев не обратило внимание на спор, но понижение приоритетности браузера Internet Explorer привело к появлению спустя некоторое время сильных конкурентов, таких как Google Chrome, Opera или Mozilla Firefox. Буквально через несколько лет их популярность превысила показатели Internet Explorer, тогда как количество пользователей последнего колебалось на уровне 1-3% вплоть до прекращения его поддержки Microsoft в 2019 году.

О влиянии принятого в США решения на украинскую бизнес-среду пока говорить рано, пояснил Delo.ua советник Минцифры по вопросам регулирования искусственного интеллекта Гордий Румянцев. Пока неясны результаты апелляции, а также неизвестные конкретные решения и санкции, которые будут наложены на корпорацию. Также трудно спрогнозировать, изменится ли сумма налогов, уплаченных Google в украинский бюджет.

С июня 2021 года крупные технологические компании платят в Украине 20% НДС. При утверждении соответствующего "налога на Google" планировалось привлечение в госбюджет около 3 млрд грн в год. В реальности цифры оказались больше: за 2022 год поступления составили 4,3 млрд грн, а в 2023 – почти 8 млрд грн. Самые большие суммы в бюджет Украины заплатили Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms и Netflix.

Известность IT-продуктов вообще имеет определенную инерцию, добавляет эксперт. Если сейчас Google занимает более 90% мировой доли поисковиков, то даже с учетом жестких санкций против корпорации, популярность ее продукции не изменится одновременно. Действительно факт признания монополии Google важен, но это не означает мгновенного разворота ситуации и гарантированного роста популярности альтернативных поисковиков.

Подобные инициативы на уровне ЕС и США, уже принятые и которые сейчас только рассматривают, они просто ставят своей целью добавить больше справедливости на этом рынке. Уравновесить конкуренцию между гигантами, стартапами и малым бизнесом, в частности, для поисковых систем. Это об равных условиях на рынке цивилизованных стран, но не стоит говорить, что это "перевернет" ситуацию. Гордей Румянцев pадник Минцифры по вопросам регулирования ИИ

Для Украины и украинцев большее значение имеют решения, принятые даже не в США, а в ЕС, добавляет он. Вопрос доминирующего положения крупных компаний рассматривается сейчас и в ЕС, где принимаются акты или регуляции ЕС о цифровых рынках, вводятся законодательные регулирования для цифровой рекламы, магазинов приложений (PlayMarket, AppStore и т.п.).

Для Украины большее значение будут иметь решения, принятые на уровне ЕС против так называемых gatekeeper'ов: американских гигантов Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft вместе с китайской ByteDance.

В мае 2023 года в Евросоюзе вступил в силу и Закон о цифровых рынках (DMA). Закон предназначен для компаний, которых пользователям сложно избежать из-за их доминирующего положения в интернете. За нарушение правил рынка правил компаниям грозят штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота за предыдущий финансовый год, или до 20% в случае повторного нарушения. DMA должен активно регулировать цифровых гигантов и заставить их поддерживать конкуренцию и быть чувствительными к потребностям потребителей, а не только для собственной выгоды. Apple и Google уже наметили, как они будут выполнять новые законы ЕС о конкуренции: Apple сейчас готовится разрешить альтернативные магазины программ для iPhone и iPad. Google будет обязан сделать то же, то есть пользователи смогут устанавливать приложения вне App Store и Google Play Market.

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