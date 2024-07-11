Google запускает в Украине Центр прозрачности: какая информация здесь доступна

11 июля Google запускает в Украине сайт Центра прозрачности (Transparency Center) – хаб, где собрана вся информация о политике компании.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщили в официальном блоге Google Украина.

В частности, на сайте Центра прозрачности можно будет найти информацию о:

процесс разработки политик

правила по продукту или услугам

инструменты отчетности и обжалования

отчеты о прозрачности

принципы Google по конфиденциальности и AI (искусственному интеллекту).

Сообщается, что на сайте можно просмотреть правила Google по отдельным продуктам и узнать, как их разрабатывают. Кроме того, здесь есть информация, алгоритм и формы для отправки жалоб на различные продукты, как Google Ads, Google Покупки, YouTube, Google Play и т.д.

Также собраны советы относительно того, как, например, извлечь из Google личную информацию, пожаловаться на спам, платные ссылки или вредоносное программное обеспечение, удалить контент с вебсайта или заблокировать к нему доступ и т.д.

Больше информации – на сайте Центра прозрачности.

Напомним, компания Google объявила, что в конце июля ее служба мониторинга даркнета, которая раньше была доступна только пользователям Google One, станет бесплатной для всех потребителей в 46 странах, включая Украину.