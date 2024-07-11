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- IT и Телеком
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Google запускает в Украине Центр прозрачности: какая информация здесь доступна
11 июля Google запускает в Украине сайт Центра прозрачности (Transparency Center) – хаб, где собрана вся информация о политике компании.
Об этом сообщили в официальном блоге Google Украина.
В частности, на сайте Центра прозрачности можно будет найти информацию о:
- процесс разработки политик
- правила по продукту или услугам
- инструменты отчетности и обжалования
- отчеты о прозрачности
- принципы Google по конфиденциальности и AI (искусственному интеллекту).
Сообщается, что на сайте можно просмотреть правила Google по отдельным продуктам и узнать, как их разрабатывают. Кроме того, здесь есть информация, алгоритм и формы для отправки жалоб на различные продукты, как Google Ads, Google Покупки, YouTube, Google Play и т.д.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также собраны советы относительно того, как, например, извлечь из Google личную информацию, пожаловаться на спам, платные ссылки или вредоносное программное обеспечение, удалить контент с вебсайта или заблокировать к нему доступ и т.д.
Больше информации – на сайте Центра прозрачности.
Напомним, компания Google объявила, что в конце июля ее служба мониторинга даркнета, которая раньше была доступна только пользователям Google One, станет бесплатной для всех потребителей в 46 странах, включая Украину.