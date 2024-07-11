Google запускає в Україні Центр прозорості: яка інформація тут доступна

11 липня Google запускає в Україні сайт Центру прозорості (Transparency Center) – хаб, де зібрана вся інформація щодо політики компанії.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомили в офіційному блозі Google Україна.

Зокрема, на сайті Центру прозорості можна буде знайти інформацію про:

процес розробки політик

правила щодо продукту чи послуг

інструменти звітності та оскарження

звіти про прозорість

принципи Google щодо конфіденційності та AI (штучного інтелекту).

Повідомляється, що на сайті можна переглянути правила Google щодо окремих продуктів і дізнатись, як їх розробляють. Окрім того, тут є інформація, алгоритм і форми для надсилання скарг на різноманітні продукти, як от Google Ads, Google Покупки, YouTube, Google Play тощо.

Також тут зібрані поради щодо того, як, наприклад, вилучити з Google особисту інформацію, поскаржитися на спам, платні посилання або зловмисне програмне забезпечення, вилучити контент із вебсайту або заблокувати до нього доступ тощо.

Більше інформації – на сайті Центру прозорості.

Нагадаємо, компанія Google оголосила що наприкінці липня її служба моніторингу даркнету, яка раніше була доступна лише користувачам Google One, стане безкоштовною для всіх споживачів у 46 країнах, включаючи Україну.