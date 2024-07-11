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ІТ та Телеком
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Google запускає в Україні Центр прозорості: яка інформація тут доступна

Google
фото: freepik.com

11 липня Google запускає в Україні сайт Центру прозорості (Transparency Center) – хаб, де зібрана вся інформація щодо політики компанії.

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17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR
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Про це повідомили в офіційному блозі Google Україна.

Зокрема, на сайті Центру прозорості можна буде знайти інформацію про:

  • процес розробки політик
  • правила щодо продукту чи послуг
  • інструменти звітності та оскарження
  • звіти про прозорість
  • принципи Google щодо конфіденційності та AI (штучного інтелекту).

Повідомляється, що на сайті можна переглянути правила Google щодо окремих продуктів і дізнатись, як їх розробляють. Окрім того, тут є інформація, алгоритм і форми для надсилання скарг на різноманітні продукти, як от Google Ads, Google Покупки, YouTube, Google Play тощо.

Також тут зібрані поради щодо того, як, наприклад, вилучити з Google особисту інформацію, поскаржитися на спам, платні посилання або зловмисне програмне забезпечення, вилучити контент із вебсайту або заблокувати до нього доступ тощо.

Більше інформації – на сайті Центру прозорості.

Нагадаємо, компанія Google оголосила що наприкінці липня її служба моніторингу даркнету, яка раніше була доступна лише користувачам Google One, стане безкоштовною для всіх споживачів у 46 країнах, включаючи Україну.

Автор:
Світлана Манько