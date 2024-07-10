Користувачі Google зможуть перевірити витік особистих даних у даркнет

Google оголосив , що наприкінці місяця його служба моніторингу даркнету, яка раніше була доступна лише користувачам Google One, стане безкоштовною для всіх споживачів у 46 країнах, включаючи США та Великобританію.

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Функція "Звіт про темний інтернет", сканує приховані куточки інтернету, щоб виявити, чи не потрапила ваша особиста інформація, така як ім'я, адреса, номери телефонів та email, до рук зловмисників.

Такий моніторинг дозволить користувачам вжити необхідних заходів для захисту своєї інформації, таких як зміна паролів або блокування кредитних карток. Звіт про темну мережу буде доступний на сторінці "Результати про вас" на myactivity.google.com.



Також функція буде доступна на різних мовах, включаючи англійську, французьку, іспанську, німецьку, італійську, португальську, російську, польську, турецьку, японську та корейську, що зробить її доступною для широкої аудиторії користувачів по всьому світу.

Варто зазначити, що Google не єдина компанія, яка пропонує таку послугу. Інші сервіси, такі як Proton Mail та LastPass, також мають подібні функції моніторингу. Проте, Google One є першою великою платформою, яка надає таку послугу безкоштовно для всіх користувачів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com