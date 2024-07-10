Пользователи Google смогут проверить утечку личных данных в даркнет

Google объявил , что в конце месяца его служба мониторинга даркнета, ранее доступная только пользователям Google One, станет бесплатной для всех потребителей в 46 странах, включая США и Великобританию.

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Функция "Отчет о темном интернете" сканирует скрытые уголки интернета, чтобы обнаружить, не попала ли ваша личная информация, такая как имя, адрес, номера телефонов и email, в руки злоумышленников.

Такой мониторинг позволит пользователям принять необходимые меры для защиты своей информации, таких как изменение паролей или блокировка кредитных карт. Отчет о темной сети будет доступен на странице "Результаты о вас" на сайте myactivity.google.com.



Также функция будет доступна на разных языках, включая английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, португальский, русский, польский, турецкий, японский и корейский, что сделает его доступным для широкой аудитории пользователей по всему миру.

Стоит отметить, что Google не единственная компания, предлагающая такую услугу. Другие сервисы, такие как Proton Mail и LastPass также имеют подобные функции мониторинга. Однако Google One является первой большой платформой, предоставляющей такую услугу бесплатно для всех пользователей.

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