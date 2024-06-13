Google выбрал первые украинские стартапы, которые получат по $100 тысяч

Google объявил об отборе первых украинских стартапов для финансирования в рамках инициативы по поддержке развития украинской стартап-экосистемы в условиях войны.

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Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Сообщается, что фонд поддержки от Google предоставит каждому из отобранных стартапов по $100 тысяч для масштабирования их проектов и создания основы послевоенного восстановления Украины.

Общий размер грантового фонда программы составляет $10 млн.

Кроме финансирования Google также предлагает менторскую поддержку и возможность получить дополнительные $350 тысяч в виде кредитов на использование Google Cloud. Приоритет при отборе предоставляется компаниям, активно использующим искусственный интеллект.

Среди получившихся финансирования стартапов есть проекты от дронов для поиска мин до CRM-систем для оптимизации рабочего процесса.

Также Google призывает других стартаперов подавать заявки на второй этап до 31 июля.

"Привлекайте средства в поддержку собственного дела. Успейте подать заявку на второй этап до 31 июля по ссылке", – написал Федоров.

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Google объявила о запуске второго этапа своего Фонда поддержки для стартапов в Украине. Отобранные участники получат денежные гранты в размере 100 тысяч долларов еще 29 мая.

Компания продолжает способствовать цифровой трансформации Украины путем реализации различных инициатив. Одной из ключевых является инициатива, предусматривающая предоставление 5000 ключей безопасности государственным служащим. Эти устройства заменяют обычные пароли физической проверкой, что значительно повышает безопасность аккаунтов.

Кроме этого, Google при содействии Министерства цифровой трансформации Украины объявила о открытие дополнительного Фонда поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund) в размере 10 миллионов долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com