Google обрав перші українські стартапи, які отримають по $100 тисяч

Google оголосив про відбір перших українських стартапів для фінансування в рамках ініціативи з підтримки розвитку української стартап-екосистеми в умовах війни.

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Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Повідомляється, що фонд підтримки від Google надасть кожному з відібраних стартапів по $100 тисяч для масштабування їхніх проєктів та створення основи для післявоєнного відновлення України.

Загальний розмір грантового фонду програми складає $10 млн.

Крім фінансування, Google також пропонує менторську підтримку та можливість отримати додаткові $350 тисяч у вигляді кредитів на використання Google Cloud. Пріоритет при відборі надається компаніям, що активно використовують штучний інтелект.

Серед стартапів, які отримали фінансування, є проєкти від дронів для пошуку мін до CRM-систем для оптимізації робочого процесу.

Також Google закликає інших стартаперів подавати заявки на другий етап до 31 липня.

"Залучайте кошти на підтримку власної справи. Встигніть подати заявку на другий етап до 31 липня за посиланням", - написав Федоров.

Залучайте кошти для підтримки власної справи та скористайтеся унікальною можливістю отримати фінансування та менторську підтримку від одного з провідних світових технологічних гігантів.

Нагадаємо, Google оголосила про запуск другого етапу свого Фонду підтримки для стартапів в Україні. Відібрані учасники отримають грошові гранти в розмірі $100 тисяч ще 29 травня.

Компанія продовжує сприяти цифровій трансформації України шляхом реалізації різноманітних ініціатив. Однією з ключових є ініціатива, що передбачає надання 5000 ключів безпеки державним службовцям. Ці пристрої замінюють звичайні паролі фізичною перевіркою, що значно підвищує безпеку облікових записів.

Окрім цього, Google за сприяння Міністерства цифрової трансформації України оголосила про відкриття додаткового Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) в розмірі 10 мільйонів доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com