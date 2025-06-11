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Оновлення Gmail від Google може "злити" ваш номер телефону

Google, Gmail, кібербезпека
Факт наявності вразливості підтвердили чиселні експерти. Фото: Freepik

Google ліквідував серйозну вразливість у системі акаунтів, яка дозволяла дізнатися номер телефону користувача, маючи лише його адресу Gmail. Експерти закликають перевірити налаштування безпеки та за можливості видалити номер із двофакторної автентифікації.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на американський Forbs.

Дослідник під псевдонімом brutecat виявив, що за допомогою простої адреси Gmail можна було отримати прив’язаний до неї номер телефону — хоча зазвичай така інформація є конфіденційною. Факт наявності вразливості підтвердили сам дослідник, видання 404 Media та компанія Google.

Ваш номер телефону в Google-акаунті може використовуватися у двох випадках:

  • для відновлення доступу до акаунта;
  • для двофакторної автентифікації (2FA) через SMS-коди.

Google рекомендує уникати використання номера телефону для 2FA і замість цього обрати безпечніші варіанти:

  • фізичні ключі безпеки;
  • застосунки автентифікації;
  • ключі доступу.

Причина проста: знаючи ваш номер, зловмисник може спробувати підмінити SIM-картку або скористатися методами соціальної інженерії, щоб заволодіти обліковим записом.

Також варто пам’ятати: Google ніколи не телефонує користувачам від імені техпідтримки. Будь-які дзвінки чи повідомлення з подібними запитами — це шахрайство.

Як перевірити налаштування безпеки у Google-акаунті:

  1. Увійдіть до свого акаунта.
  2. Перейдіть у розділ "Безпека".
  3. Перевірте вкладки "Відновлення акаунта" та "Двоетапна перевірка" (2SV).
  4. Приберіть номер телефону з 2FA і замініть його на безпечніший метод автентифікації.

Нагадаємо, Google підтримав ще 35 українських стартапів, які отримають гранти на $10 млн.

Автор:
Алік Сахно