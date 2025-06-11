Оновлення Gmail від Google може "злити" ваш номер телефону

Google ліквідував серйозну вразливість у системі акаунтів, яка дозволяла дізнатися номер телефону користувача, маючи лише його адресу Gmail. Експерти закликають перевірити налаштування безпеки та за можливості видалити номер із двофакторної автентифікації.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на американський Forbs.

Дослідник під псевдонімом brutecat виявив, що за допомогою простої адреси Gmail можна було отримати прив’язаний до неї номер телефону — хоча зазвичай така інформація є конфіденційною. Факт наявності вразливості підтвердили сам дослідник, видання 404 Media та компанія Google.

Ваш номер телефону в Google-акаунті може використовуватися у двох випадках:

для відновлення доступу до акаунта;

для двофакторної автентифікації (2FA) через SMS-коди.

Google рекомендує уникати використання номера телефону для 2FA і замість цього обрати безпечніші варіанти:

фізичні ключі безпеки;

застосунки автентифікації;

ключі доступу.

Причина проста: знаючи ваш номер, зловмисник може спробувати підмінити SIM-картку або скористатися методами соціальної інженерії, щоб заволодіти обліковим записом.

Також варто пам’ятати: Google ніколи не телефонує користувачам від імені техпідтримки. Будь-які дзвінки чи повідомлення з подібними запитами — це шахрайство.

Як перевірити налаштування безпеки у Google-акаунті:

Увійдіть до свого акаунта. Перейдіть у розділ "Безпека ". Перевірте вкладки "Відновлення акаунта " та "Двоетапна перевірка" (2SV) . Приберіть номер телефону з 2FA і замініть його на безпечніший метод автентифікації.

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