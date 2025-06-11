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Google підтримав ще 35 українських стартапів: отримають гранти на $10 млн
Google for Startups оголосив фінальну когорту українських стартапів, які отримають фінансування та підтримку в межах другого етапу Фонду підтримки Google для стартапів в Україні.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на блог Google.
Цього року до програми долучилися ще 35 компаній, які працюють у сферах штучного інтелекту, охорони здоров’я, кібербезпеки, цифрової освіти, автоматизації бізнесу та сталого розвитку.
Другий етап фонду на суму 10 мільйонів доларів, стартував у лютому 2024 року. Усі учасники отримають до 100 000 доларів безповоротного фінансування, менторську підтримку від Google, доступ до продуктів компанії та до 350 000 доларів у вигляді кредитів на використання Google Cloud.
Ініціатива має на меті підтримати підприємців, які, попри повномасштабну війну, продовжують створювати інноваційні рішення й сприяти післявоєнному економічному відновленню України.
Фінальна когорта включає такі стартапи:
- Adminix — автоматизація без коду для бізнесу;
- AIBODY — цифрова фізіологія в поєднанні з генеративним ШІ;
- Allbionics — доступні біонічні протези;Allpass.ai — автоматизація регуляторного комплаєнсу;
- Apixmed — персоналізована медицина на основі геномних даних;
- Aspichi — VR-інструмент для терапії та діагностики;
- Banani — генерація UI-дизайну;
- BannerBoo — створення відеореклами;
- buzzabout — інструмент для маркетингової аналітики;
- ClinCaseQuest — симуляційна освіта для медиків;Crosscheck — підготовка до аудиту;
- Generect — генерація лідів для B2B;
- GoSolo — бізнес-банкінг і е-комерція;
- Grais — ШІ-асистент для відповідей у месенджерах;
- HESH — управління виробництвом;
- Impasto — автоматизація комунікації в LinkedIn;
- Karpatia Benefits — керування корпоративними пільгами;
- Knopka — система виклику медперсоналу;
- Legal Nodes — юридичний супровід для техкомпаній;
- NeuCurrent — омніканальний маркетинг;
- OpenBabylon — адаптація ШІ до локального контексту;
- Quoroom — управління венчурними інвестиціями;
- Reblum — ШІ для ретуші зображень;
- Soft Way — ШІ для ділових поїздок;
- Spacebring — керування коворкінгами;StackBob — ідентифікація та управління доступом;
- Subjektiv — торгівля арт-об’єктами;
- TechNovator — бездротова передача енергії;
- The Good Plastic Company — переробка пластику в матеріали;
- The Originals — ресейл брендових речей;
- Versi Bionics — біонічні протези нового покоління;
- Wareflow — ШІ для управління складами;
- Wild.Codes — маркетплейс технічних фахівців;
- X-Ray Contact — автоматична верифікація особистості;
- YouScan — аналітика соцмереж.
Таким чином, з урахуванням цієї фінальної когорти, у межах другого етапу програми Google вже підтримав 98 українських стартапів. Оператором Фонду в Україні виступає 1991 Accelerator — перший і найбільший стартап-акселератор країни.
Google зазначає, що всі обрані компанії мають високий потенціал до масштабування і можуть стати основою нового покоління глобальних технологічних лідерів, створених в Україні.
Нагадаємо, минулого року Google for Startups оголосив 24 нових одержувачів грантів Фонду підтримки Google для стартапів в Україні обсягом $10 млн.