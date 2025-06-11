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Google підтримав ще 35 українських стартапів: отримають гранти на $10 млн

Google, стартап
Google for Startups оголосив фінальну когорту українських стартапів/googleblog

Google for Startups оголосив фінальну когорту українських стартапів, які отримають фінансування та підтримку в межах другого етапу Фонду підтримки Google для стартапів в Україні. 

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
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Про це інформує Delo.ua з посиланням на блог Google.

Цього року до програми долучилися ще 35 компаній, які працюють у сферах штучного інтелекту, охорони здоров’я, кібербезпеки, цифрової освіти, автоматизації бізнесу та сталого розвитку.

Другий етап фонду на суму 10 мільйонів доларів, стартував у лютому 2024 року. Усі учасники отримають до 100 000 доларів безповоротного фінансування, менторську підтримку від Google, доступ до продуктів компанії та до 350 000 доларів у вигляді кредитів на використання Google Cloud.

Ініціатива має на меті підтримати підприємців, які, попри повномасштабну війну, продовжують створювати інноваційні рішення й сприяти післявоєнному економічному відновленню України.

Фінальна когорта включає такі стартапи:

  • Adminix — автоматизація без коду для бізнесу;
  • AIBODY — цифрова фізіологія в поєднанні з генеративним ШІ;
  • Allbionics — доступні біонічні протези;Allpass.ai — автоматизація регуляторного комплаєнсу;
  • Apixmed — персоналізована медицина на основі геномних даних;
  • Aspichi — VR-інструмент для терапії та діагностики;
  • Banani — генерація UI-дизайну;
  • BannerBoo — створення відеореклами;
  • buzzabout — інструмент для маркетингової аналітики;
  • ClinCaseQuest — симуляційна освіта для медиків;Crosscheck — підготовка до аудиту;
  • Generect — генерація лідів для B2B;
  • GoSolo — бізнес-банкінг і е-комерція;
  • Grais — ШІ-асистент для відповідей у месенджерах;
  • HESH — управління виробництвом;
  • Impasto — автоматизація комунікації в LinkedIn;
  • Karpatia Benefits — керування корпоративними пільгами;
  • Knopka — система виклику медперсоналу;
  • Legal Nodes — юридичний супровід для техкомпаній;
  • NeuCurrent — омніканальний маркетинг;
  • OpenBabylon — адаптація ШІ до локального контексту;
  • Quoroom — управління венчурними інвестиціями;
  • Reblum — ШІ для ретуші зображень;
  • Soft Way — ШІ для ділових поїздок;
  • Spacebring — керування коворкінгами;StackBob — ідентифікація та управління доступом;
  • Subjektiv — торгівля арт-об’єктами;
  • TechNovator — бездротова передача енергії;
  • The Good Plastic Company — переробка пластику в матеріали;
  • The Originals — ресейл брендових речей;
  • Versi Bionics — біонічні протези нового покоління;
  • Wareflow — ШІ для управління складами;
  • Wild.Codes — маркетплейс технічних фахівців;
  • X-Ray Contact — автоматична верифікація особистості;
  • YouScan — аналітика соцмереж.

Таким чином, з урахуванням цієї фінальної когорти, у межах другого етапу програми Google вже підтримав 98 українських стартапів. Оператором Фонду в Україні виступає 1991 Accelerator — перший і найбільший стартап-акселератор країни.

Google зазначає, що всі обрані компанії мають високий потенціал до масштабування і можуть стати основою нового покоління глобальних технологічних лідерів, створених в Україні.

Нагадаємо, минулого року Google for Startups оголосив 24 нових одержувачів грантів Фонду підтримки Google для стартапів в Україні обсягом $10 млн. 

Автор:
Тетяна Гойденко