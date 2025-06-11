Google підтримав ще 35 українських стартапів: отримають гранти на $10 млн

Google for Startups оголосив фінальну когорту українських стартапів, які отримають фінансування та підтримку в межах другого етапу Фонду підтримки Google для стартапів в Україні.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на блог Google.

Цього року до програми долучилися ще 35 компаній, які працюють у сферах штучного інтелекту, охорони здоров’я, кібербезпеки, цифрової освіти, автоматизації бізнесу та сталого розвитку.

Другий етап фонду на суму 10 мільйонів доларів, стартував у лютому 2024 року. Усі учасники отримають до 100 000 доларів безповоротного фінансування, менторську підтримку від Google, доступ до продуктів компанії та до 350 000 доларів у вигляді кредитів на використання Google Cloud.

Ініціатива має на меті підтримати підприємців, які, попри повномасштабну війну, продовжують створювати інноваційні рішення й сприяти післявоєнному економічному відновленню України.

Фінальна когорта включає такі стартапи:

Adminix — автоматизація без коду для бізнесу;

AIBODY — цифрова фізіологія в поєднанні з генеративним ШІ;

Allbionics — доступні біонічні протези;Allpass.ai — автоматизація регуляторного комплаєнсу;

Apixmed — персоналізована медицина на основі геномних даних;

Aspichi — VR-інструмент для терапії та діагностики;

Banani — генерація UI-дизайну;

BannerBoo — створення відеореклами;

buzzabout — інструмент для маркетингової аналітики;

ClinCaseQuest — симуляційна освіта для медиків;Crosscheck — підготовка до аудиту;

Generect — генерація лідів для B2B;

GoSolo — бізнес-банкінг і е-комерція;

Grais — ШІ-асистент для відповідей у месенджерах;

HESH — управління виробництвом;

Impasto — автоматизація комунікації в LinkedIn;

Karpatia Benefits — керування корпоративними пільгами;

Knopka — система виклику медперсоналу;

Legal Nodes — юридичний супровід для техкомпаній;

NeuCurrent — омніканальний маркетинг;

OpenBabylon — адаптація ШІ до локального контексту;

Quoroom — управління венчурними інвестиціями;

Reblum — ШІ для ретуші зображень;

Soft Way — ШІ для ділових поїздок;

Spacebring — керування коворкінгами;StackBob — ідентифікація та управління доступом;

Subjektiv — торгівля арт-об’єктами;

TechNovator — бездротова передача енергії;

The Good Plastic Company — переробка пластику в матеріали;

The Originals — ресейл брендових речей;

Versi Bionics — біонічні протези нового покоління;

Wareflow — ШІ для управління складами;

Wild.Codes — маркетплейс технічних фахівців;

X-Ray Contact — автоматична верифікація особистості;

YouScan — аналітика соцмереж.

Таким чином, з урахуванням цієї фінальної когорти, у межах другого етапу програми Google вже підтримав 98 українських стартапів. Оператором Фонду в Україні виступає 1991 Accelerator — перший і найбільший стартап-акселератор країни.

Google зазначає, що всі обрані компанії мають високий потенціал до масштабування і можуть стати основою нового покоління глобальних технологічних лідерів, створених в Україні.

Нагадаємо, минулого року Google for Startups оголосив 24 нових одержувачів грантів Фонду підтримки Google для стартапів в Україні обсягом $10 млн.