Google поддержал еще 35 украинских стартапов: получат гранты на $10 млн

Google for Startups объявил финальную когорту украинских стартапов, которые получат финансирование и поддержку в рамках второго этапа Фонда поддержки Google для стартапов в Украине.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на блог Google.

В этом году в программу присоединились еще 35 компаний, работающих в сферах искусственного интеллекта, здравоохранения, кибербезопасности, цифрового образования, автоматизации бизнеса и устойчивого развития.

Второй этап фонда на сумму 10 миллионов долларов стартовал в феврале 2024 года. Все участники получат до 100 000 долларов безвозвратного финансирования, менторскую поддержку от Google, доступ к продуктам компании и до 350 000 долларов в виде кредитов на использование Google Cloud.

Инициатива направлена на поддержание предпринимателей, которые, несмотря на полномасштабную войну, продолжают создавать инновационные решения и способствовать послевоенному экономическому восстановлению Украины.

Финальная когорта включает следующие стартапы:

Adminix – автоматизация без кода для бизнеса;

AIBODY – цифровая физиология в сочетании с генеративным ИИ;

Allbionics – доступные бионические протезы; Allpass.ai – автоматизация регуляторного комплаенса;

Apixmed – персонализированная медицина на основе геномных данных;

Aspichi — VR-инструмент для терапии и диагностики;

Banani – генерация UI-дизайна;

BannerBoo – создание видеорекламы;

buzzabout – инструмент для маркетинговой аналитики;

ClinCaseQuest – симуляционное образование для медиков; Crosscheck – подготовка к аудиту;

Generect – генерация лидов для B2B;

GoSolo — бизнес-банкинг и е-коммерция;

Grais — ШИ-ассистент для ответов в мессенджерах;

HESH – управление производством;

Impasto – автоматизация коммуникации в LinkedIn;

Karpatia Benefits – управление корпоративными льготами;

Knopka – система вызова медперсонала;

Legal Nodes – юридическое сопровождение для техкомпаний;

NeuCurrent – омниканальный маркетинг;

OpenBabylon – адаптация ИИ к локальному контексту;

Quoroom – управление венчурными инвестициями;

Reblum – ИИ для ретуши изображений;

Soft Way — ИИ для деловых поездок;

Spacebring – управление коворкингами; StackBob – идентификация и управление доступом;

Subjektiv – торговля арт-объектами;

TechNovator – беспроводная передача энергии;

The Good Plastic Company – переработка пластика в материалы;

The Originals – ресейл брендовых вещей;

Versi Bionics – бионические протезы нового поколения;

Wareflow – ИИ для управления складами;

Wild.Codes – маркетплейс технических специалистов;

X-Ray Contact – автоматическая верификация личности;

YouScan – аналитика соцсетей.

Таким образом, с учетом этой финальной когорты в рамках второго этапа программы Google уже поддержал 98 украинских стартапов. Оператором Фонда в Украине выступает 1991 год Accelerator — первый и крупнейший стартап-акселератор страны.

Google отмечает, что все избранные компании обладают высоким потенциалом к масштабированию и могут стать основой нового поколения глобальных технологических лидеров, созданных в Украине.

Напомним, в прошлом году Google for Startups объявил 24 новых получателей грантов Фонда поддержки Google для стартапов в Украине в размере $10 млн.