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Google поддержал еще 35 украинских стартапов: получат гранты на $10 млн
Google for Startups объявил финальную когорту украинских стартапов, которые получат финансирование и поддержку в рамках второго этапа Фонда поддержки Google для стартапов в Украине.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на блог Google.
В этом году в программу присоединились еще 35 компаний, работающих в сферах искусственного интеллекта, здравоохранения, кибербезопасности, цифрового образования, автоматизации бизнеса и устойчивого развития.
Второй этап фонда на сумму 10 миллионов долларов стартовал в феврале 2024 года. Все участники получат до 100 000 долларов безвозвратного финансирования, менторскую поддержку от Google, доступ к продуктам компании и до 350 000 долларов в виде кредитов на использование Google Cloud.
Инициатива направлена на поддержание предпринимателей, которые, несмотря на полномасштабную войну, продолжают создавать инновационные решения и способствовать послевоенному экономическому восстановлению Украины.
Финальная когорта включает следующие стартапы:
- Adminix – автоматизация без кода для бизнеса;
- AIBODY – цифровая физиология в сочетании с генеративным ИИ;
- Allbionics – доступные бионические протезы; Allpass.ai – автоматизация регуляторного комплаенса;
- Apixmed – персонализированная медицина на основе геномных данных;
- Aspichi — VR-инструмент для терапии и диагностики;
- Banani – генерация UI-дизайна;
- BannerBoo – создание видеорекламы;
- buzzabout – инструмент для маркетинговой аналитики;
- ClinCaseQuest – симуляционное образование для медиков; Crosscheck – подготовка к аудиту;
- Generect – генерация лидов для B2B;
- GoSolo — бизнес-банкинг и е-коммерция;
- Grais — ШИ-ассистент для ответов в мессенджерах;
- HESH – управление производством;
- Impasto – автоматизация коммуникации в LinkedIn;
- Karpatia Benefits – управление корпоративными льготами;
- Knopka – система вызова медперсонала;
- Legal Nodes – юридическое сопровождение для техкомпаний;
- NeuCurrent – омниканальный маркетинг;
- OpenBabylon – адаптация ИИ к локальному контексту;
- Quoroom – управление венчурными инвестициями;
- Reblum – ИИ для ретуши изображений;
- Soft Way — ИИ для деловых поездок;
- Spacebring – управление коворкингами; StackBob – идентификация и управление доступом;
- Subjektiv – торговля арт-объектами;
- TechNovator – беспроводная передача энергии;
- The Good Plastic Company – переработка пластика в материалы;
- The Originals – ресейл брендовых вещей;
- Versi Bionics – бионические протезы нового поколения;
- Wareflow – ИИ для управления складами;
- Wild.Codes – маркетплейс технических специалистов;
- X-Ray Contact – автоматическая верификация личности;
- YouScan – аналитика соцсетей.
Таким образом, с учетом этой финальной когорты в рамках второго этапа программы Google уже поддержал 98 украинских стартапов. Оператором Фонда в Украине выступает 1991 год Accelerator — первый и крупнейший стартап-акселератор страны.
Google отмечает, что все избранные компании обладают высоким потенциалом к масштабированию и могут стать основой нового поколения глобальных технологических лидеров, созданных в Украине.
Напомним, в прошлом году Google for Startups объявил 24 новых получателей грантов Фонда поддержки Google для стартапов в Украине в размере $10 млн.