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Google поддержал еще 35 украинских стартапов: получат гранты на $10 млн

Google, стартап
Google for Startups объявил финальную когорту украинских стартапов/googleblog

Google for Startups объявил финальную когорту украинских стартапов, которые получат финансирование и поддержку в рамках второго этапа Фонда поддержки Google для стартапов в Украине.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на блог Google.

В этом году в программу присоединились еще 35 компаний, работающих в сферах искусственного интеллекта, здравоохранения, кибербезопасности, цифрового образования, автоматизации бизнеса и устойчивого развития.

Второй этап фонда на сумму 10 миллионов долларов стартовал в феврале 2024 года. Все участники получат до 100 000 долларов безвозвратного финансирования, менторскую поддержку от Google, доступ к продуктам компании и до 350 000 долларов в виде кредитов на использование Google Cloud.

Инициатива направлена на поддержание предпринимателей, которые, несмотря на полномасштабную войну, продолжают создавать инновационные решения и способствовать послевоенному экономическому восстановлению Украины.

Финальная когорта включает следующие стартапы:

  • Adminix – автоматизация без кода для бизнеса;
  • AIBODY – цифровая физиология в сочетании с генеративным ИИ;
  • Allbionics – доступные бионические протезы; Allpass.ai – автоматизация регуляторного комплаенса;
  • Apixmed – персонализированная медицина на основе геномных данных;
  • Aspichi — VR-инструмент для терапии и диагностики;
  • Banani – генерация UI-дизайна;
  • BannerBoo – создание видеорекламы;
  • buzzabout – инструмент для маркетинговой аналитики;
  • ClinCaseQuest – симуляционное образование для медиков; Crosscheck – подготовка к аудиту;
  • Generect – генерация лидов для B2B;
  • GoSolo — бизнес-банкинг и е-коммерция;
  • Grais — ШИ-ассистент для ответов в мессенджерах;
  • HESH – управление производством;
  • Impasto – автоматизация коммуникации в LinkedIn;
  • Karpatia Benefits – управление корпоративными льготами;
  • Knopka – система вызова медперсонала;
  • Legal Nodes – юридическое сопровождение для техкомпаний;
  • NeuCurrent – омниканальный маркетинг;
  • OpenBabylon – адаптация ИИ к локальному контексту;
  • Quoroom – управление венчурными инвестициями;
  • Reblum – ИИ для ретуши изображений;
  • Soft Way — ИИ для деловых поездок;
  • Spacebring – управление коворкингами; StackBob – идентификация и управление доступом;
  • Subjektiv – торговля арт-объектами;
  • TechNovator – беспроводная передача энергии;
  • The Good Plastic Company – переработка пластика в материалы;
  • The Originals – ресейл брендовых вещей;
  • Versi Bionics – бионические протезы нового поколения;
  • Wareflow – ИИ для управления складами;
  • Wild.Codes – маркетплейс технических специалистов;
  • X-Ray Contact – автоматическая верификация личности;
  • YouScan – аналитика соцсетей.

Таким образом, с учетом этой финальной когорты в рамках второго этапа программы Google уже поддержал 98 украинских стартапов. Оператором Фонда в Украине выступает 1991 год Accelerator — первый и крупнейший стартап-акселератор страны.

Google отмечает, что все избранные компании обладают высоким потенциалом к масштабированию и могут стать основой нового поколения глобальных технологических лидеров, созданных в Украине.

Напомним, в прошлом году Google for Startups объявил 24 новых получателей грантов Фонда поддержки Google для стартапов в Украине в размере $10 млн.

Автор:
Татьяна Гойденко