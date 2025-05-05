Украинские стартапы будут соревноваться за $1 млн на Startup World Cup 2025

У украинских инновационных команд есть шанс получить $1 000 000 на развитие своего бизнеса — стартовал отбор на глобальный конкурс стартапов Startup World Cup 2025.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Чтобы поучаствовать, необходимо подать заявку на участие в стартап-соревнованиях. Украинский финал конкурса состоится в рамках DOU Day 2025 – одной из крупнейших ИТ-конференций в Украине.

Победитель национального этапа получит возможность отправиться в Кремниевую долину и представить свою идею инвесторам по всему миру.

В прошлом году к конкурсу присоединились свыше 100 украинских команд.

В этом году у нового победителя снова будет шанс заявить о себе на мировой арене и побороться за главный приз — $1 000 000 на развитие проекта.

Федоров добавил, что Startup World Cup — один из самых престижных питч-конкурсов в мире, ежегодно собирающий сотни стартапов из разных стран.

Напомним, в Украине также начался прием заявок на новый проект PERSH1, объединяющий талантливых инноваторов со всей страны. Амбициозные креаторы и генераторы идей смогут войти в сообщество топовых предпринимателей и сделать первый шаг к запуску собственного стартапа.