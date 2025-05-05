Українські стартапи змагатимуться за $1 млн на Startup World Cup 2025

Українські інноваційні команди мають шанс отримати $1 000 000 на розвиток свого бізнесу — стартував відбір на глобальний конкурс стартапів Startup World Cup 2025.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб взяти участь, необхідно подати заявку на участь у стартап-змаганнях. Український фінал конкурсу відбудеться в межах DOU Day 2025 — однієї з найбільших ІТ-конференцій в Україні.

Переможець національного етапу отримає можливість вирушити до Кремнієвої долини та представити свою ідею інвесторам з усього світу.

Минулого року до конкурсу долучилися понад 100 українських команд. Перемогу здобув стартап Spendbase, який з успіхом презентував Україну на фіналі у США.

Цього року новий переможець знову матиме шанс заявити про себе на світовій арені й позмагатися за головний приз — $1 000 000 на розвиток проєкту.

Федоров додав, що Startup World Cup — один з найпрестижніших пітч-конкурсів у світі, що щороку збирає сотні стартапів із різних країн.

Нагадаємо, в Україні також розпочався прийом заявок на новий проєкт PERSH1, який об’єднає талановитих інноваторів з усієї країни. Амбітні креатори та генератори ідей зможуть увійти до спільноти топових підприємців і зробити перший крок до запуску власного стартапу.