Інвестиції та стартапи: де і як знайти інвестора для вдалого розвитку

Як показує практика, лише десята частина стартапів успішно залучає інвесторів на початкових стадіях розвитку проєкту. Решта 90% зазнає невдач при залученні інвестицій з різних причин: невдала презентація, неправильний пошук інвесторів, нечітка ідея.

Отже, що потрібно, аби добитися вдалих інвестицій в стартап — розглядаємо в нашому матеріалі.

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Як залучити інвестиції в стартапи?

Багато інвесторів розуміють, що стартап — ризикова справа, але й при тому досить перспективна.

Ідея, наполегливість та інвестиції — ось три складові, які потрібні для успішного розвитку стартапу. Особливо на початкових стадіях. Враховуючи, що стартап відноситься до венчурних інвестицій і вважається ризиковою справою, не всі інвестори готові вкладатися. За деякими статистичними даними, майже 40% інвесторів просто втрачають свої вклади, а стартап не виживає.

Але, ймовірна невдача не означає обов’язкова, адже є багато прикладів успішних стартапів, а деякі з них стають зрештою єдинорогами. Доречі, серед українських єдинорогів можна виділити таких гігантів як Grammarly, GitLab та People.ai з вартістю $13 млрд, $17 млрд та $1,1 млрд відповідно.

А отже, є чимало інвесторів, які це розуміють і готові підтримувати стартап-проєкти стільки, скільки треба, доки не буде результату. Або доки не закінчаться кошти та терпіння. Інше питання — як знайти інвестора для бізнесу та зацікавити його і для цього є чимало варіантів.

Венчурні фонди (Venture Capital Funds)

Це спеціалізовані фінансові установи, які інвестують капітал у стартапи та малий бізнес з високим потенціалом зростання. Для цього вони залучають кошти від інституційних інвесторів (пенсійні фонди, страхові компанії, великі корпорації) для інвестування в стартапи та перспективні проекти. Наприклад, це такі ресурси, як:

Sequoia Capital

Andreessen Horowitz

Accel Partners

Benchmark Capital

Greylock Partners

Венчурні фонди можуть допомагати як з фінансуванням, так і зі стратегічною підтримкою. Це може включати доступ до мережі контактів, досвідчених консультантів та підтримку у веденні бізнесу.

Бізнес-акселератори та інкубатори

Бізнес-акселератори або інкубатори — це програми, які надають підтримку стартапам на ранніх стадіях їхнього розвитку. Основна їх мета — прискорення розвитку стартапів та залучення інвестицій.

Тобто, бізнес-акселератори та інкубатори не тільки допомагають знайти джерело фінансування, але й пропонують менторську підтримку, навчальні програми, доступ до мережі інвесторів і можливості для нетворкінгу. Приклади інкубаторів в світі та в Україні:

IdeaLab

TechNexus

iHUB (Україна)

Програми підтримки від бізнес-акселераторів можуть тривати до кількох місяців, в той час, як бізнес-інкубатори надають програми підтримку до кількох років. Загалом, що акселератори, що інкубатори надають стартапам необхідні ресурси та можливості для розвитку.

Різниця в тому, що акселератори націлені на стрімкий та “спринтерський” розвиток стартапу. А от інкубатори надають підтримку для стабільного довгострокового розвитку.

Краудфандингові платформи

Краудфандинг дозволяє залучати кошти від великої кількості людей, часто з мінімальними вкладеннями від кожного. Це також допомагає перевірити ідею та отримати підтримку від потенційних інвесторів.

Є краудфандингові платформи з широкою інтернет-аудиторією. На деяких із них можна знайти і філантропів, які допомагають молодим стартапам розвиватися або навіть справжніх інвесторів, що шукають перспективні ідеї для інвестиції в стартапи.

Kickstarter

Indiegogo

Crowdcube

Seedrs

Кожна платформа має свої способи як знайти інвестора, як і власні методи просування, залучення ресурсів

Місцеві бізнес-ангели та ангельські мережі

Їх також називають ангел-інвесторами. Як правило, це заможні люди, бізнесмени, які просувають молоді стартапи, надаючи їм фінансування, менторство та необхідні ресурси. Вони ж допомагають увійти у потрібне бізнес-коло допомагаючи стартапу вирости в “єдинорога”.

Де ж можна знайти таких ангелів в Україні, які будуть супроводжувати молодого стартапера на його шляху:

The Angel Capital Association (ACA)

European Business Angels Network (EBAN)

Українська асоціація венчурного та приватного капіталу (UVCA)

Бізнес-ангели часто готові інвестувати в ранні стадії розвитку стартапу та надавати менторську підтримку завдяки своєму досвіду. Але щоб залучити бізнес-ангела для інвестицій, потрібно мати чіткий бізнес-план та презентацію.

Соціальні мережі та професійні платформи

Не варто також недооцінювати і силу соціальних мереж. Саме на них люди часто знаходять потрібну роботу, людей для вирішення певної проблеми і власне, інвесторів, які вкладаються в стартап.

Однією з найбільш масштабних соцмереж, де можна знайти та залучити інвестора є популярна платформа LinkedIn. Також можна знайти спільноти для інвесторів та стартапів на Facebook та X.

Якщо ви збираєтесь знайти та залучити інвестора через соцмережі, вам потрібен добре оформлений професійний профіль та постійне просування вашого бренду.

Місцеві стартап-спільноти та коворкінги

Вони забезпечують забезпечують фізичний простір для зустрічей з іншими підприємцями та потенційними інвесторами, сприяючи створенню міцних ділових відносин. На таких ресурсах завжди можна знайти підтримку та консультації від інших підприємців, взяти участь в заходах та тематичних воркшопах.

На таких заходах можна знайти нові зв’язки, отримати рекомендації, дізнатися про можливості для місцевих стартапів, а також обговорити ідеї для розвитку та перспектив для інвестицій.

Онлайн-ресурси та блоги

Ще один дієвий спосіб для нетворкінгу та варіант як знайти інвестора в інтернеті. Онлайн-ресурси та блоги можуть бути джерелом корисної інформації про інвесторів, поради щодо залучення інвестицій, а також місцем для публікації інформації про стартап. Так ви зможете заявити про себе, зацікавити аудиторію та отримати цінний досвід. Можна звернути увагу на такі портали та ресурси як:

Crunchbase

TechCrunch

VentureBeat

Medium (розділи про стартапи та інвестиції)

Для того, щоб цей варіант був ефективним, важливо бути активним учасником онлайн-спільнот та коментувати публікації інших авторів. В Україні теж є чимало ресурсів для стартапів.

Як зацікавити інвестора?

Для того, щоб зацікавити інвестора для стартапу, потрібна хороша презентація ідеї, команди та перспектив.

Залучення інвестора у стартап може іноді налякати, особливо стартапера-початківця: як зацікавити, переконати, що ідея варта вкладень, не відштовхнути. Досвід багатьох успішних інвестицій в стартапи показує, що перше що хочуть дізнатися інвестори — чи вирішує стартап проблему і якщо так, то яку.

Далі йде презентація стартапу, де точно потрібно показати:

Якісну та прозору бізнес-модель. Сильну команду, яка розуміє принципи ведення бізнесу. Перспективу та динаміку зростання та масштабування на ринку. Цільову аудиторію та конкурентів.

Цікаво, що деякі дослідження та опитування показали, що значна більшість інвесторів (близько 96%) в першу чергу звертають увагу на команду та охочіше вкладаються в стартапи, які мають 2-х та більше кофаундерів.

Проте навіть маючи дійсно крутий продукт, великі перспективи, круту ідею та усе, що потрібно — без змістовної та чіткої пропозиції залучити інвестиції неможливо.