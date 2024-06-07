Инвестиции и стартапы: где и как найти инвестора для удачного развития

Как показывает практика, только десятая часть стартапов успешно привлекает инвесторов на начальных стадиях развития проекта. Остальные 90% терпят неудачу при привлечении инвестиций по разным причинам: неудачная презентация, неправильный поиск инвесторов, нечеткая идея.

Итак, что нужно, чтобы добиться удачных инвестиций в стартап – рассматриваем в нашем материале.

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Как привлечь инвестиции в стартапы?

Идея, настойчивость и инвестиции – вот три составляющие, которые нужны для успешного развития стартапа. Особенно на начальных стадиях. Учитывая, что стартап относится к венчурным инвестициям и считается рисковым делом, не все инвесторы готовы вкладываться. По некоторым статистическим данным, почти 40% инвесторов просто теряют свои вклады, а стартап не выживает.

Но, вероятная неудача не означает обязательная, ведь есть много примеров успешных стартапов, а некоторые из них в конечном итоге становятся единорогами. Кстати, среди украинских единорогов можно выделить таких гигантов как Grammarly, GitLab и People.ai со стоимостью $13 млрд, $17 млрд и $1,1 млрд соответственно.

А значит есть немало инвесторов, которые это понимают и готовы поддерживать стартап-проекты столько, сколько нужно, пока не будет результата. Или, пока не закончатся средства и терпение. Другой вопрос – как найти инвестора для бизнеса и заинтересовать его и для этого есть немало вариантов.

Венчурные фонды (Venture Capital Funds)

Это специализированные финансовые учреждения, инвестирующие капитал в стартапы и малый бизнес с высоким потенциалом роста. Для этого они привлекают средства от институциональных инвесторов (пенсионные фонды, страховые компании, крупные корпорации) для инвестирования в стартапы перспективные проекты. Например, это такие ресурсы, как:

Sequoia Capital

Andreessen Horowitz

Accel Partners

Benchmark Capital

Greylock Partners

Венчурные фонды могут оказывать помощь как с финансированием, так и со стратегической поддержкой. Это может включать в себя доступ к сети контактов, опытных консультантов и поддержку в ведении бизнеса.

Бизнес-акселераторы и инкубаторы

Бизнес-акселераторы или инкубаторы – это программы, которые оказывают поддержку стартапам на ранних стадиях их развития. Основная их цель – ускорение развития стартапов и привлечение инвестиций.

То есть бизнес-акселераторы и инкубаторы не только помогают найти источник финансирования, но и предлагают менторскую поддержку, обучающие программы, доступ к сети инвесторов и возможности для нетворкинга. Примеры инкубаторов в мире и в Украине:

IdeaLab

TechNexus

iHUB (Украина)

Программы поддержки бизнес-акселераторов могут длиться до нескольких месяцев, в то время как бизнес-инкубаторы предоставляют программы поддержку до нескольких лет. В общем, акселераторы, инкубаторы предоставляют стартапам необходимые ресурсы и возможности для развития.

Разница в том, что акселераторы нацелены на стремительное и спринтерское развитие стартапа. А вот инкубаторы оказывают поддержку стабильному долгосрочному развитию.

Краудфандинговые платформы

Краудфандинг позволяет привлекать средства от множества людей, часто с минимальными вложениями от каждого. Это также помогает проверить идею и получить поддержку потенциальных инвесторов.

Имеются краудфандинговые платформы с широкой интернет-аудиторией. На некоторых из них можно найти и филантропы, которые помогают молодым стартапам развиваться или даже настоящих инвесторов, ищущих перспективные идеи для инвестиции в стартапы.

Kickstarter

Indiegogo

Crowdcube

Seedrs

Каждая платформа имеет свои способы найти инвестора, как и собственные методы продвижения, привлечения ресурсов.

Местные бизнес-ангелы и ангельские сети

Их также называют ангел-инвесторами. Как правило, это состоятельные люди, бизнесмены, продвигающие молодые стартапы, предоставляя им финансирование, менторство и необходимые ресурсы. Они же помогают войти в нужный бизнес-круг помогая стартапу вырасти в "единорога".

Где же можно найти таких ангелов в Украине, которые будут сопровождать молодого стартапера на его пути:



The Angel Capital Association (ACA)

European Business Angels Network (EBAN)

Украинская ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA)

Бизнес-ангелы часто готовы инвестировать в ранние стадии развития стартапа и оказывать менторскую поддержку благодаря своему опыту. Но чтобы привлечь бизнес-ангела для инвестиций нужно иметь четкий бизнес-план и презентацию.

Социальные сети и профессиональные платформы

Не следует также недооценивать и силу социальных сетей. Именно на них люди часто находят нужную работу, людей для решения определенной проблемы и собственно инвесторов, вкладывающих в стартап.

Одной из самых масштабных соцсетей, где можно найти и привлечь инвестора, является популярная платформа LinkedIn. Также можно найти сообщества для инвесторов и стартапов на Facebook и X.

Если вы собираетесь найти и привлечь и инвестора через соцсети, вам нужен хорошо оформленный профессиональный профиль и постоянное продвижение вашего бренда.

Местные стартап-сообщества и коворкинги

Они обеспечивают физическое пространство для встреч с другими предпринимателями и потенциальными инвесторами, способствуя созданию крепких деловых отношений. На таких ресурсах всегда можно найти поддержку и консультации от других предпринимателей, поучаствовать в мероприятиях и тематических воркшопах.

На таких мероприятиях можно найти новые связи, получить рекомендации, узнать возможности для местных стартапов, а также обсудить идеи развития и перспектив для инвестиций.

Онлайн-ресурсы и блоги

Еще один действенный способ для нетворкинга и вариант как найти инвестора в интернете. Онлайн-ресурсы и блоги могут быть источником полезной информации об инвесторах, советы по привлечению инвестиций, а также местом публикации информации о стартапе. Так вы можете заявить о себе, заинтересовать аудиторию и получить ценный опыт. Можно обратить внимание на такие порталы и ресурсы, как:

Crunchbase

TechCrunch

VentureBeat

Medium (разделы о стартапах и инвестициях)

Чтобы этот вариант был эффективным, важно быть активным участником онлайн-сообществ и комментировать публикации других авторов. В Украине тоже есть немало ресурсов для стартапов.

Как заинтересовать инвестора?

Вовлечение инвестора в стартап может иногда испугать, особенно начинающего стартапера: как заинтересовать, убедить, что идея стоит вложений, не оттолкнуть. Опыт многих успешных инвестиций в стартапы показывает, что первое, что хотят узнать инвесторы, решает ли стартап проблему и если да, то какую.

Далее следует презентация стартапа, где точно нужно показать:

Качественная и прозрачная бизнес-модель. Сильную команду, понимающую принципы ведения бизнеса. Перспектива и динамика роста и масштабирования на рынке. Целевую аудиторию и конкурентов.

Интересно, что некоторые исследования и опросы показали, что значительное большинство инвесторов (около 96%) в первую очередь обращают внимание на команду и охотнее вкладываются в стартапы, имеющие 2 и более кофаундеров.

Однако даже имея действительно крутой продукт, большие перспективы, крутую идею и все, что нужно без содержательного и четкого предложения привлечь инвестиции невозможно.

Еще один немаловажный момент: старайтесь привлекать тех инвесторов в свой стартап, которые хорошо знают особенности вашей вертикали и могут поделиться опытом, контактами или ресурсами.