1 млн гривень гранту на стартап-ідею: розпочався прийом заявок на проєкт для інноваторів PERSH1

В Україні 2 квітня розпочався прийом заявок на новий проєкт PERSH1, який об’єднає талановитих інноваторів з усієї країни. Амбітні креатори та генератори ідей зможуть увійти до спільноти топових підприємців і зробити перший крок до запуску власного стартапу.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомяє Мінцифри.

Учасники отримають доступ до ексклюзивних ресурсів та можливостей ком’юніті — навчання від експертів, контакти з міжнародною стартап-спільнотою, нетворкінг з однодумцями та потенційними партнерами.

Крім того в рамках проєкту запускається інкубаційна програма для стартапів, яка передбачає:

інтенсивне двомісячне навчання на онлайн-платформі;

лекції від провідних підприємців та експертів;

персональні менторські сесії з міжнародними експертами;

стажування в реальному стартапі — занурення в бізнес-процеси; DEMO DAY, де найсильніша команда отримає 1 млн гривень.

Зазначається, що завдяки проєкту,талановиті інноватори зможуть перетворіть власну ідею у відповідальний український бізнес.

Реєстрація на навчання та відкриття доступу до закритого ком’юніті розпочинається 2 квітня та триватиме до 1 червня 2025 року. Після реєстрації буде надано доступ до онлайн-гри, яка покаже рівень кандидата та підготує до реального світу стартапів.

Довідково

Програма PERSH1 реалізується YEP Accelerator за підтримки UMAEF. Партнери програми: Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство освіти і науки України, Дія.Бізнес, Дія.Освіта, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Рада з молодіжних питань при Президентові України, Український фонд стартапів, а також компанії та організації: Genesis, Idealers, МХП, Українсько-данський молодіжний дім, Vector та Oxbridge Foundation Fund.

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що Forvis Mazars in Ukraine оголосив про запуск акселераційної програми XFactory Ukraine, спрямованої на розвиток українських інноваційних компаній.