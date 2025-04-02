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1 млн гривень гранту на стартап-ідею: розпочався прийом заявок на проєкт для інноваторів PERSH1
В Україні 2 квітня розпочався прийом заявок на новий проєкт PERSH1, який об’єднає талановитих інноваторів з усієї країни. Амбітні креатори та генератори ідей зможуть увійти до спільноти топових підприємців і зробити перший крок до запуску власного стартапу.
Про це повідомяє Мінцифри.
Учасники отримають доступ до ексклюзивних ресурсів та можливостей ком’юніті — навчання від експертів, контакти з міжнародною стартап-спільнотою, нетворкінг з однодумцями та потенційними партнерами.
Крім того в рамках проєкту запускається інкубаційна програма для стартапів, яка передбачає:
- інтенсивне двомісячне навчання на онлайн-платформі;
- лекції від провідних підприємців та експертів;
- персональні менторські сесії з міжнародними експертами;
- стажування в реальному стартапі — занурення в бізнес-процеси; DEMO DAY, де найсильніша команда отримає 1 млн гривень.
Зазначається, що завдяки проєкту,талановиті інноватори зможуть перетворіть власну ідею у відповідальний український бізнес.
Реєстрація на навчання та відкриття доступу до закритого ком’юніті розпочинається 2 квітня та триватиме до 1 червня 2025 року. Після реєстрації буде надано доступ до онлайн-гри, яка покаже рівень кандидата та підготує до реального світу стартапів.
Довідково
Програма PERSH1 реалізується YEP Accelerator за підтримки UMAEF. Партнери програми: Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство освіти і науки України, Дія.Бізнес, Дія.Освіта, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Рада з молодіжних питань при Президентові України, Український фонд стартапів, а також компанії та організації: Genesis, Idealers, МХП, Українсько-данський молодіжний дім, Vector та Oxbridge Foundation Fund.
Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що Forvis Mazars in Ukraine оголосив про запуск акселераційної програми XFactory Ukraine, спрямованої на розвиток українських інноваційних компаній.