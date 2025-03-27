В Україні стартує акселератор XFactory Ukraine для підтримки стартапів

Forvis Mazars in Ukraine оголосив про запуск акселераційної програми XFactory Ukraine, спрямованої на розвиток українських інноваційних компаній.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Мінцифри.

Програма розрахована на стартапи, які прагнуть масштабування та виходу на міжнародні ринки, зокрема у Франції та Німеччині.

До участі у програмі планується відібрати сім стартапів, при цьому перевага надаватиметься командам, заснованим жінками.

Учасники отримають:

експертні знання у сферах стратегії, фінансів та оподаткування;

персональний коучинг від менторів та міжнародних спеціалістів;

можливість встановити контакти з лідерами галузі та потенційними партнерами;

доступ до глобальної мережі експертів Forvis Mazars;

нетворкінг та підтримку в масштабуванні.

Подати заявку можуть стартапи, які працюють у цивільному секторі, базуються в Україні або мають українське походження, а також знаходяться на стадіях розвитку Seed або серії A, B, C.

Програма є безкоштовною та триватиме п’ять місяців. Заявки на участь приймаються до 27 квітня за посиланням.