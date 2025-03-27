В Украине стартует акселератор XFactory Ukraine для поддержки стартапов

Forvis Mazars in Ukraine объявил о запуске акселерационной программы XFactory Ukraine, направленной на развитие украинских инновационных компаний.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Минцифры.

Программа рассчитана на стартапы, стремящиеся к масштабированию и выходу на международные рынки, в частности во Франции и Германии.

К участию в программе планируется отобрать семь стартапов, при этом предпочтение отдается командам, основанным женщинами.

Участники получат:

экспертные знания в области стратегии, финансов и налогообложения;

персональный коучинг от менторов и международных специалистов;

возможность контактов с лидерами отрасли и потенциальными партнерами;

доступ к глобальной сети экспертов Forvis Mazars;

нетворкинг и поддержку в масштабировании.

Подать заявку могут стартапы, работающие в гражданском секторе, базирующиеся в Украине или имеющие украинское происхождение, а также находящиеся на стадиях развития Seed или серии A, B, C.

Программа бесплатна и продлится пять месяцев. Заявки на участие принимаются до 27 апреля по ссылке.