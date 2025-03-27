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В Украине стартует акселератор XFactory Ukraine для поддержки стартапов
Forvis Mazars in Ukraine объявил о запуске акселерационной программы XFactory Ukraine, направленной на развитие украинских инновационных компаний.
Об этом сообщает Минцифры.
Программа рассчитана на стартапы, стремящиеся к масштабированию и выходу на международные рынки, в частности во Франции и Германии.
К участию в программе планируется отобрать семь стартапов, при этом предпочтение отдается командам, основанным женщинами.
Участники получат:
- экспертные знания в области стратегии, финансов и налогообложения;
- персональный коучинг от менторов и международных специалистов;
- возможность контактов с лидерами отрасли и потенциальными партнерами;
- доступ к глобальной сети экспертов Forvis Mazars;
- нетворкинг и поддержку в масштабировании.
Подать заявку могут стартапы, работающие в гражданском секторе, базирующиеся в Украине или имеющие украинское происхождение, а также находящиеся на стадиях развития Seed или серии A, B, C.
Программа бесплатна и продлится пять месяцев. Заявки на участие принимаются до 27 апреля по ссылке.