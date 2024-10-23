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Украинские ИИ-стартапы могут получить $10 тысяч на развитие
Украинские ИИ-стартапы призвали подавать заявки на акселерационную программу Deep Scale: AI Startup Accelerator – трехмесячную бесплатную программу поддержки стартапов на ранних стадиях развития.
Об этом сообщает Минцифры.
Согласно сообщению, Deep Scale: AI Startup Accelerator организует команда крупнейшего ИИ-комьюнити в Украине - AI House.
Всего планируют отобрать 8 стартапов, работающих в таких областях, как AgriTech, Cybersecurity, BioTech, Quantum Computing и т.д.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Что предусматривает программа
- гибридный формат обучения – онлайн и офлайн;
- 4 обучающих модуля;
- Demo Day, где стартапы представляют свои продукты инвесторам и лидерам отрасли;
- призовой фонд в размере 10 тысяч долларов для команды победителя.
Кто может подать заявку на участие в программе
Как сообщает Минцифры, на участие в акселераторе могут податься:
- стартапы на ранней стадии, tech-предприниматели, исследователи и инноваторы;
- разработки, имеющие подтвержденную технологию и рабочий прототип, прошедший тестирование в лабораторных или реальных условиях;
- индивидуальные участники или присоединиться к составу имеющихся команд;
- объекты, использующие технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.
Подать заявку на участие необходимо до 11 ноября.
Сделать это можно по ссылке.
Программа создана при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины в рамках проекта Good Governance Fund "Инновационная экосистема", финансируемого UK International Development от правительства Великобритании. Имплементаторы проекта – Abt Global и KPMG в Украине в партнерстве с AI HOUSE.
Фото: ua.depositphotos.com