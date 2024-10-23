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IT и Телеком
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Украинские ИИ-стартапы могут получить $10 тысяч на развитие

Украинские ИИ-стартапы могут получить $10 тысяч на развитие
Фото: ua.depositphotos.com

Украинские ИИ-стартапы призвали подавать заявки на акселерационную программу Deep Scale: AI Startup Accelerator – трехмесячную бесплатную программу поддержки стартапов на ранних стадиях развития.

Об этом сообщает Минцифры.

Согласно сообщению, Deep Scale: AI Startup Accelerator организует команда крупнейшего ИИ-комьюнити в Украине - AI House.

Всего планируют отобрать 8 стартапов, работающих в таких областях, как AgriTech, Cybersecurity, BioTech, Quantum Computing и т.д.

Что предусматривает программа

  • гибридный формат обучения – онлайн и офлайн;
  • 4 обучающих модуля;
  • Demo Day, где стартапы представляют свои продукты инвесторам и лидерам отрасли;
  • призовой фонд в размере 10 тысяч долларов для команды победителя.

Кто может подать заявку на участие в программе

Как сообщает Минцифры, на участие в акселераторе могут податься:

  • стартапы на ранней стадии, tech-предприниматели, исследователи и инноваторы;
  • разработки, имеющие подтвержденную технологию и рабочий прототип, прошедший тестирование в лабораторных или реальных условиях;
  • индивидуальные участники или присоединиться к составу имеющихся команд;
  • объекты, использующие технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

Подать заявку на участие необходимо до 11 ноября.

Сделать это можно по ссылке.

Программа создана при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины в рамках проекта Good Governance Fund "Инновационная экосистема", финансируемого UK International Development от правительства Великобритании. Имплементаторы проекта – Abt Global и KPMG в Украине в партнерстве с AI HOUSE.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко