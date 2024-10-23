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Українські ШІ-стартапи можуть отримати $10 тисяч на розвиток

Українські ШІ-стартапи можуть отримати $10 тисяч на розвиток
Фото: ua.depositphotos.com

Українські ШІ-стартапи закликали подавати заявки на акселераційну програму Deep Scale: AI Startup Accelerator – тримісячну безоплатну програму підтримки стартапів на ранніх стадіях розвитку.

Про це повідомляє Мінцифри.

Згідно з повідомленням, Deep Scale: AI Startup Accelerator організовує команда найбільшого ШІ-комʼюніті в Україні - AI House.

Усього планують відібрати 8 стартапів, що працюють у таких сферах, як AgriTech, Cybersecurity, BioTech, Quantum Computing тощо.

Що передбачає програма

  • гібридний формат навчання — онлайн та офлайн; 
  • 4 навчальні модулі; 
  • Demo Day, де стартапи презентують свої продукти інвесторам та лідерам галузі; 
  • призовий фонд у розмірі $10 тисяч для команди переможця.

Хто може подати заявку на участь у програмі

Як повідомляє Мінцифри, на участь в акселераторі можуть податися:

  • стартапи на ранній стадії, tech-підприємці, дослідники та інноватори; 
  • розробки, що мають підтверджену технологію та робочий прототип, який пройшов тестування в лабораторних або реальних умовах; 
  • індивідуальні учасники або ж доєднатися до складу наявних команд; 
  • проєкти, які використовують технології штучного інтелекту та машинного навчання.

Подати заявку на участь необхідно до 11 листопада.

Зробити це можна за посиланням.

Програму створено за підтримки Міністерства цифрової трансформації України в межах проєкту Good Governance Fund "Інноваційна екосистема", який фінансується UK International Development від уряду Великої Британії. Імплементатори проєкту — Abt Global та KPMG в Україні у партнерстві з AI HOUSE.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко