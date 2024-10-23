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Українські ШІ-стартапи можуть отримати $10 тисяч на розвиток
Українські ШІ-стартапи закликали подавати заявки на акселераційну програму Deep Scale: AI Startup Accelerator – тримісячну безоплатну програму підтримки стартапів на ранніх стадіях розвитку.
Про це повідомляє Мінцифри.
Згідно з повідомленням, Deep Scale: AI Startup Accelerator організовує команда найбільшого ШІ-комʼюніті в Україні - AI House.
Усього планують відібрати 8 стартапів, що працюють у таких сферах, як AgriTech, Cybersecurity, BioTech, Quantum Computing тощо.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Що передбачає програма
- гібридний формат навчання — онлайн та офлайн;
- 4 навчальні модулі;
- Demo Day, де стартапи презентують свої продукти інвесторам та лідерам галузі;
- призовий фонд у розмірі $10 тисяч для команди переможця.
Хто може подати заявку на участь у програмі
Як повідомляє Мінцифри, на участь в акселераторі можуть податися:
- стартапи на ранній стадії, tech-підприємці, дослідники та інноватори;
- розробки, що мають підтверджену технологію та робочий прототип, який пройшов тестування в лабораторних або реальних умовах;
- індивідуальні учасники або ж доєднатися до складу наявних команд;
- проєкти, які використовують технології штучного інтелекту та машинного навчання.
Подати заявку на участь необхідно до 11 листопада.
Зробити це можна за посиланням.
Програму створено за підтримки Міністерства цифрової трансформації України в межах проєкту Good Governance Fund "Інноваційна екосистема", який фінансується UK International Development від уряду Великої Британії. Імплементатори проєкту — Abt Global та KPMG в Україні у партнерстві з AI HOUSE.
Фото: ua.depositphotos.com