Українські ШІ-стартапи можуть отримати $10 тисяч на розвиток

Українські ШІ-стартапи закликали подавати заявки на акселераційну програму Deep Scale: AI Startup Accelerator – тримісячну безоплатну програму підтримки стартапів на ранніх стадіях розвитку.

Про це повідомляє Мінцифри.

Згідно з повідомленням, Deep Scale: AI Startup Accelerator організовує команда найбільшого ШІ-комʼюніті в Україні - AI House.

Усього планують відібрати 8 стартапів, що працюють у таких сферах, як AgriTech, Cybersecurity, BioTech, Quantum Computing тощо.

Що передбачає програма

гібридний формат навчання — онлайн та офлайн;

4 навчальні модулі;

Demo Day, де стартапи презентують свої продукти інвесторам та лідерам галузі;

призовий фонд у розмірі $10 тисяч для команди переможця.

Хто може подати заявку на участь у програмі

Як повідомляє Мінцифри, на участь в акселераторі можуть податися:

стартапи на ранній стадії, tech-підприємці, дослідники та інноватори;

розробки, що мають підтверджену технологію та робочий прототип, який пройшов тестування в лабораторних або реальних умовах;

індивідуальні учасники або ж доєднатися до складу наявних команд;

проєкти, які використовують технології штучного інтелекту та машинного навчання.

Подати заявку на участь необхідно до 11 листопада.

Зробити це можна за посиланням.

Програму створено за підтримки Міністерства цифрової трансформації України в межах проєкту Good Governance Fund "Інноваційна екосистема", який фінансується UK International Development від уряду Великої Британії. Імплементатори проєкту — Abt Global та KPMG в Україні у партнерстві з AI HOUSE.

Фото: ua.depositphotos.com