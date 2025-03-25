$15 000 для стартапів і невеликих бізнесів: як підприємцям отримати грант Wafe Uplift

Wafe Uplift – це грантова програма для стартапів і малого й середнього бізнесу, які хочуть масштабуватись і потребують підтримки. Її запустив бізнес-лейбл Wafe, щоби перспективні проєкти не витрачали час на спроби, а змогли відразу прокласти оптимальний маршрут для руху вперед.

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Троє переможців конкурсу розділять $15 000 у вигляді сервісів, команд, консультацій і ресурсів бізнес-лейбла Wafe.

Хто може податися на грант?

Малий і середній бізнес. Компанії, що вже працюють на ринку, мають стійкий фундамент і потенціал для зростання, але потребують ресурсів, стратегій і команди для прориву.

Стартапи. Проєкти, які мають продукт і хочуть масштабувати його на ринок.

Представляти компанії можуть їхні керівники (C-Level), які шукають нові шляхи для зростання, маркетингові лідери (СМО), які хочуть збільшити впізнаваність бренду та знайти ефективні стратегії просування, а також засновники, які мають амбіції для масштабування і шукають оптимальні ресурси для досягнення результату.

Переможців оберуть у два етапи:

1. Голосування спільноти: підтримка ринку складе 50% загального результату.

2. Фінальна оцінка експертів: засновники Wafe та інфлюєнсери проаналізують вашу ідею, стратегію й потенціал для зростання.

Експерти визначать трьох переможців: перше місце отримає $10000, друге – $3000 і третє – $2000.

"Участь у Wafe UpLift – це можливість розкрити весь потенціал вашого бізнесу. Наші команди експертів проаналізують усі слабкі місця, усунуть проблеми й запропонують дієві рішення. Разом ми створимо бренд з чіткою стратегією та сильними меседжами, які перетворять ваш бізнес на магніт для клієнтів", – говорять у команді Wafe.

Як взяти участь?

Крок 1. Приєднайтеся до ком’юніті в Telegram

Натиснувши на сайті Wafe кнопку “Приєднатись”, ви потрапите до нашого чат-боту, який відкриє можливість приєднатись до відкритої бізнес-спільноти. Там на вас чекають нетворкінг, AMA-сесії та маркетингові інсайти для вашого проєкту.

Крок 2. Подайте заявку на участь

Бот відправить вам посилання на короткий бриф. У ньому немає жодної бюрократії, тільки суть: що ви робите, для кого і чому це має значення. Як бонус від лейбла кожен учасник отримає чекліст для зростання бізнесу.

Після цих двох кроків ви стаєте учасником гранту.

Важливо! У конкурсі зможуть взяти участь тільки ті проєкти, які мають сайт, лого, готовий продукт і чітку місію. Якщо ваш бізнес досі не має цих елементів – це експрес-можливість підготувати їх до подачі заявки. У Wafe вірять, що сильна ідея завжди знайде свій шлях.

Заявки на участь прийматимуть до 30 квітня, грантерів-переможців оголосять вже на початку травня.

Про Wafe

Wafe – бізнес-лейбл, який впроваджує комплексні рішення для масштабування партнерів. Команда будує бізнес-екосистему закритого типу для українського та європейського бізнесу, яка ефективно закриває ключові потреби у напрямах брендингу, стратегії, маркетингу, продажів, креативу, рекрутингу, HR, PR, аналітики та інвестицій.

Сьогодні Wafe – це пʼять команд у складі лейблу, 1200+ реалізованих проєктів, сотні успішних кейсів, $100+ млн прибутку для клієнтів та офіційне партнерство з Google, Meta та TikTok.