1 млн гривен гранта на стартап-идею: начался прием заявок на проект для инноваторов PERSH1

В Украине 2 апреля начался прием заявок на новый проект PERSH1, объединяющий талантливых инноваторов со всей страны. Амбициозные креаторы и генераторы идей смогут войти в сообщество топовых предпринимателей и сделать первый шаг к запуску собственного стартапа.

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Об этом сообщает Минцифры.

Участники получат доступ к эксклюзивным ресурсам и возможностям комьюнити – обучение от экспертов, контакты с международным стартап-сообществом, нетворкинг с единомышленниками и потенциальными партнерами.

Кроме того, в рамках проекта запускается инкубационная программа для стартапов, которая предусматривает:

интенсивное двухмесячное обучение на онлайн-платформе;

лекции от ведущих предпринимателей и экспертов;

персональные менторские сессии с международными экспертами;

стажировка в реальном стартапе – погружение в бизнес-процессы; DEMO DAY, где самая сильная команда получит 1 млн гривен.

Отмечается, что благодаря проекту талантливые инноваторы смогут превратить собственную идею в ответственный украинский бизнес.

Регистрация на обучение и открытие доступа к закрытому комьюнити начинается 2 апреля и продлится до 1 июня 2025 года. После регистрации будет предоставлен доступ к онлайн-игре, которая покажет уровень кандидата и подготовит к реальному миру стартапов.

Справка

Программа PERSH1 реализуется YEP Accelerator при поддержке UMAEF. Партнеры программы: Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство образования и науки Украины, Действие.Бизнес, Действие.Образование, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, Совет по молодежным вопросам при Президенте Украины, Украинский фонд стартапов, а также компании и организации: Genesis, Idealers, МХП, Украинско-датский молодежный.

Напомним, 27 марта сообщалось, что Forvis Mazars in Ukraine объявил о запуске акселерационной программы XFactory Ukraine , направленной на развитие украинских инновационных компаний.