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Google офіційно об’єднує Android і ChromeOS в одну платформу

Google
Google офіційно об’єднує Android і ChromeOS / Depositphotos

Компанія Google розпочала процес об'єднання двох своїх операційних систем — Android і ChromeOS — у єдину платформу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю президента Android-екосистеми Саміра Самата, яке той дав TechSpot.

За словами Самата, ідея полягає в тому, щоб створити єдине середовище для мобільних і десктопних пристроїв, що дозволить спростити взаємодію користувачів з пристроями, розширити можливості багатовіконного режиму та прискорити інтеграцію функцій на основі штучного інтелекту.

Раніше ChromeOS була орієнтована переважно на бюджетні ноутбуки з постійним підключенням до інтернету — Chromebook. Android, навпаки, був системою для смартфонів і планшетів. Проте останні роки Google активно зближує ці екосистеми: Android отримав покращений робочий стіл, підтримку зовнішніх дисплеїв і багатовіконного режиму, а ChromeOS інтегрує Android-функції та застосунки.

Попри очевидні переваги об’єднання, технічна реалізація проєкту буде складною. Chromebook зазвичай працюють на процесорах x86 (Intel, AMD), тоді як Android-пристрої здебільшого використовують чипи на базі Arm. Це створює серйозні виклики для повноцінної сумісності, зокрема якщо Google прагне забезпечити перехід і для вже випущених пристроїв.

Очікується, що в результаті злиття Google отримає єдину, більш гнучку платформу для смартфонів, планшетів, ноутбуків і майбутніх пристроїв, орієнтованих на штучний інтелект. Поки ж компанія не розкриває деталей — ні про час реалізації, ні про те, як виглядатиме нова система.

Нагадаємо, нещодавно Google ліквідував серйозну вразливість у системі акаунтів, яка дозволяла дізнатися номер телефону користувача, маючи лише його адресу Gmail.

Автор:
Тетяна Гойденко