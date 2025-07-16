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Найбільша угода у світі: Google інвестує $3 млрд у гідроенергію США

Google
Google інвестує $3 млрд у гідроенергію США / Depositphotos

Компанія Google уклала найбільшу в історії корпоративну угоду у сфері гідроенергетики. Йдеться про 20-річні контракти на суму 3 мільярди доларів, укладені з канадською Brookfield Asset Management. У межах домовленостей Google отримає до 3 гігават гідроелектроенергії для живлення своїх дата-центрів у США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Угода охоплює постачання електроенергії з двох гідроелектростанцій у Пенсильванії, які будуть модернізовані та переоформлені відповідно до нових ліцензій. Співпраця з Brookfield забезпечить стабільне постачання чистої енергії у регіоні PJM, одному з найважливіших енергетичних хабів США, де Google активно розвиває інфраструктуру.

Крім того, Google планує інвестувати ще 25 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів у Пенсильванії та сусідніх штатах упродовж двох наступних років. Про це повідомив ресурс Semafor з посиланням на джерела, обізнані з деталями угоди.

Очікується, що президент Google і головний інвестиційний директор Alphabet Рут Порат презентує деталі ініціативи під час саміту зі штучного інтелекту в Піттсбурзі. На заході також буде присутній президент США Дональд Трамп, який має оголосити масштабні інвестиції у сферу ШІ та енергетики на суму близько 70 мільярдів доларів.

В останній рік Google активно укладає угоди у сфері екологічно чистої енергетики, включно з геотермальними та ядерними проєктами, а також співпрацює з енергетичними операторами для пришвидшення підключення нових джерел енергії до мережі за допомогою технологій штучного інтелекту.

Минулого року стало відомо, що Google підписав знакову угоду про використання електроенергії, виробленої невеликими ядерними реакторами, для забезпечення своїх зусиль у сфері штучного інтелекту (ШІ).

Автор:
Тетяна Гойденко