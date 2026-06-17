"Укрзалізниця" повернула прямий поїзд між Дніпром та Харковом: розклад руху

“Укрзалізниця” повертає пряме регіональне сполучення між Дніпром та Харковом в оновленому форматі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Починаючи з 19 червня 2026 року, на маршрут виходить новий регіональний рейс №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро.

Час у дорозі між обласними центрами становитиме близько чотирьох годин, що дозволить пасажирам дістатися місця призначення, вирішити справи та повернутися назад того ж дня.

Розклад руху

Поїзди курсуватимуть за таким графіком:

№854 Дніпро — Харків: відправлення з Дніпра о 08:17 , прибуття до Харкова — о 12:29 .

відправлення з Дніпра о , прибуття до Харкова — о . №853 Харків — Дніпро: відправлення з Харкова о 15:30, прибуття до Дніпра — о 19:41.

Схема маршруту

На шляху прямування поїзда передбачено шість ключових зупинок: Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа та кінцева станція Харків.

Продаж проїзних документів уже відкрито. Квитки на обидва напрямки доступні для бронювання в офіційному мобільному застосунку "Укрзалізниці" у розділі "Дальні".

Нагадаємо, “Укрзалізниця” з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.