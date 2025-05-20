"Формула-1" вперше після п'яти років збитків отримала $5,3 млн прибутку

Керівний орган “Формули-1” (Чемпіонат світу ФІА — Міжнародної автомобільної федерації з кільцевих автоперегонів) після п'яти років збитків вперше повідомив про отримання прибутку у розмірі 5,3 млн доларів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Президент "Формули-1" Бен Сулайєм, який очолив Міжнародну автомобільну федерацію у 2021 році, успадкував близько 20 мільйонів євро (22,5 мільйона доларів США) боргу, що накопичився під час пандемії Covid-19.

У 2024 році операційний дохід FIA склав €4,7 млн ​​($5,3 млн). Згідно з заявою федерації це є найвищим фінансовим результатом майже за десятиліття.

Організація неухильно скорочує особисті витрати, одночасно збільшуючи реєстраційні, вступні та нормативні збори. Минулого року FIA також залишив низку старших співробітників.

У FIA заявили, що прибуток дозволить їй продовжити зусилля зі стимулювання масової участі в автоспорті, а також реінвестувати в сім чемпіонатів світу, що знаходяться під її керуванням, найбільший з яких Формула-1 в даний час налічує 750 мільйонів шанувальників по всьому світу.

Відомо, що колишній гонщик ралі, а нині президент Формули-1 Бен Сулайєм під час свого першого терміну опинився в центрі скандалу, в тому числі через переслідування учасників змагань за їх неодноразові нецензурні вислови або критику FIA.

Наприкінці 2025 року перший термін повноважень Бен Сулайєма на посаді президента FIA добігтиме кінця, і очікується, що він балотуватиметься на переобрання, на якому в нього поки немає конкурентів.

Нагадаємо, американська автомобілебудівна компанія Ford Motor очікує падіння прибутку у 2025 році приблизно на $1,5 млрд.