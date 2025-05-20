"Формула-1" впервые после пяти лет убытков получила $5,3 млн прибыли

Руководящий орган "Формулы-1" (Чемпионат мира ФИА — Международной автомобильной федерации по кольцевым автогонкам) после пяти лет убытков впервые сообщил о получении прибыли в размере 5,3 млн долларов.

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Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Президент "Формулы-1" Бен Сулайем, возглавивший Международную автомобильную федерацию в 2021 году, унаследовал около 20 миллионов евро (22,5 миллиона долларов США) долга, накопившегося во время пандемии Covid-19.

В 2024 году операционный доход FIA составил €4,7 млн ​​($5,3 млн). Согласно заявлению федерации это самый высокий финансовый результат почти за десятилетие.

Организация неуклонно сокращает личные расходы, одновременно увеличивая регистрационное, вступительное и нормативное собрание. В прошлом году FIA также оставил ряд старших сотрудников.

В FIA заявили, что прибыль позволит ей продолжить усилия по стимулированию массового участия в автоспорте, а также реинвестировать в семь находящихся под ее управлением чемпионатов мира, крупнейший из которых Формула-1 в настоящее время насчитывает 750 миллионов поклонников по всему миру.

Известно, что бывший гонщик ралли, а ныне президент Формулы-1 Бен Сулайем во время своего первого срока оказался в центре скандала, в том числе из-за преследований участников соревнований за их неоднократные нецензурные изречения или критику FIA.

В конце 2025 года первый срок полномочий Бен Сулайема на посту президента FIA подойдет к концу, и ожидается, что он будет баллотироваться на переизбрание, на котором у него пока нет конкурентов.

Напомним, американская автомобилестроительная компания Ford Motor ожидает падения прибыли в 2025 году примерно на $1,5 млрд.