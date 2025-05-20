Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,58

+0,08

EUR

46,86

+0,41

Наличный курс:

USD

41,45

41,36

EUR

46,90

46,62

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Формула-1" впервые после пяти лет убытков получила $5,3 млн прибыли

гонки Формулы-1, гоночные автомобили
"Формула-1" впервые за 5 лет получила прибыль. / Википедия

Руководящий орган "Формулы-1" (Чемпионат мира ФИА — Международной автомобильной федерации по кольцевым автогонкам) после пяти лет убытков впервые сообщил о получении прибыли в размере 5,3 млн долларов.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Президент "Формулы-1" Бен Сулайем, возглавивший Международную автомобильную федерацию в 2021 году, унаследовал около 20 миллионов евро (22,5 миллиона долларов США) долга, накопившегося во время пандемии Covid-19.

В 2024 году операционный доход FIA составил €4,7 млн ​​($5,3 млн). Согласно заявлению федерации это самый высокий финансовый результат почти за десятилетие.

Организация неуклонно сокращает личные расходы, одновременно увеличивая регистрационное, вступительное и нормативное собрание. В прошлом году FIA также оставил ряд старших сотрудников.

В FIA заявили, что прибыль позволит ей продолжить усилия по стимулированию массового участия в автоспорте, а также реинвестировать в семь находящихся под ее управлением чемпионатов мира, крупнейший из которых Формула-1 в настоящее время насчитывает 750 миллионов поклонников по всему миру.

Известно, что бывший гонщик ралли, а ныне президент Формулы-1 Бен Сулайем во время своего первого срока оказался в центре скандала, в том числе из-за преследований участников соревнований за их неоднократные нецензурные изречения или критику FIA.

В конце 2025 года первый срок полномочий Бен Сулайема на посту президента FIA подойдет к концу, и ожидается, что он будет баллотироваться на переизбрание, на котором у него пока нет конкурентов.

Напомним, американская автомобилестроительная компания Ford Motor ожидает падения прибыли в 2025 году примерно на $1,5 млрд.

Автор:
Татьяна Ковальчук