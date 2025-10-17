Запланована подія 2

Apple подписала пятилетнее соглашение о трансляции "Формулы-1" в США на $700 млн

Формула-1
Apple стала новым транслятором Формулы-1 в США / Depositphotos

Apple подписала соглашение на 700 миллионов долларов на трансляцию гонок “Формулы-1” в США, присоединившись к Amazon и Netflix в дальнейшем расширении трансляции спортивных соревнований в прямом эфире.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Соглашение было официально подтверждено в пятницу, в преддверии Гран-при США в Остине. Трансляция Формулы-1 на платформах Apple начнется с сезона 2026 года.

Финансовые детали

Новое партнерство обойдется Apple около $140 миллионов в год, что значительно превышает сумму, которую раньше платил ESPN (около $85 миллионов).

Руководство "Формулы-1" рассматривает это соглашение как ключевой шаг для расширения аудитории в Соединенных Штатах. Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что Apple обеспечит, чтобы "Формула-1" была готова проникнуть в большее заведение и больше в культуру американских фанатов и охватить младшее поколение.

Успех фильма "Формула-1"

Как пишет FT, партнерство следует за колоссальным успехом фильма "Формула-1" с Брэдом Питтом в главной роли, который стал первым крупным кассовым хитом Apple TV+. Фильм собрал в прокате около $630 миллионов, продемонстрировав способность Apple продвигать этот вид спорта среди новой аудитории.

Apple планирует транслировать все этапы соревнований: тренировки, квалификации, спринтерские гонки и соревнования Гран-при.

Кроме того, компания обещает "принести все, что может предложить Apple" – от розничных магазинов до всех своих экосистемных приложений (спорт, подкастинг, музыка, Apple TV и Apple News).

Напомним, Apple активно готовится к предстоящим изменениям в руководстве компании и рассматривает возможность назначения Джона Тернуса, руководителя аппаратного подразделения, на должность генерального директора вместо Тима Кука после его ухода от дел.

Автор:
Татьяна Бессараб