- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Apple подписала пятилетнее соглашение о трансляции "Формулы-1" в США на $700 млн
Apple подписала соглашение на 700 миллионов долларов на трансляцию гонок “Формулы-1” в США, присоединившись к Amazon и Netflix в дальнейшем расширении трансляции спортивных соревнований в прямом эфире.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.
Соглашение было официально подтверждено в пятницу, в преддверии Гран-при США в Остине. Трансляция Формулы-1 на платформах Apple начнется с сезона 2026 года.
Финансовые детали
Новое партнерство обойдется Apple около $140 миллионов в год, что значительно превышает сумму, которую раньше платил ESPN (около $85 миллионов).
Руководство "Формулы-1" рассматривает это соглашение как ключевой шаг для расширения аудитории в Соединенных Штатах. Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что Apple обеспечит, чтобы "Формула-1" была готова проникнуть в большее заведение и больше в культуру американских фанатов и охватить младшее поколение.
Успех фильма "Формула-1"
Как пишет FT, партнерство следует за колоссальным успехом фильма "Формула-1" с Брэдом Питтом в главной роли, который стал первым крупным кассовым хитом Apple TV+. Фильм собрал в прокате около $630 миллионов, продемонстрировав способность Apple продвигать этот вид спорта среди новой аудитории.
Apple планирует транслировать все этапы соревнований: тренировки, квалификации, спринтерские гонки и соревнования Гран-при.
Кроме того, компания обещает "принести все, что может предложить Apple" – от розничных магазинов до всех своих экосистемных приложений (спорт, подкастинг, музыка, Apple TV и Apple News).
Напомним, Apple активно готовится к предстоящим изменениям в руководстве компании и рассматривает возможность назначения Джона Тернуса, руководителя аппаратного подразделения, на должность генерального директора вместо Тима Кука после его ухода от дел.