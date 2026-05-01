В Украине на фоне низкого спроса подешевели помидоры: за неделю цена упала на 10%
В Украине отмечено снижение стоимости тепличных помидоров. В настоящее время местные комбинаты предлагают продукцию по 130–160 грн/кг ($2,95–3,63/кг). По сравнению с прошлой рабочей неделей цена уменьшилась в среднем на 10%.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.
Аналитики считают, что на ценовую ситуацию влияют следующие факторы:
- увеличение объемов сбора урожая в украинских тепличных хозяйствах;
- низкий уровень потребительского спроса;
- постоянные поставки овощей из-за границы;
- вхождение большинства стационарных комбинатов в активную фазу реализации.
В то же время, несмотря на текущее снижение цен, тепличные помидоры в украинских хозяйствах в среднем на 73% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство операторов рынка не исключают дальнейшего понижения цен в этом сегменте.
По словам производителей, в случае сохранения текущих темпов сбыта они будут вынуждены и дальше уступать в цене, чтобы не допустить накопления нереализованной продукции на складах.
Динамика цен
Динамика стоимости овощей за последние четыре года выглядит следующим образом:
- в 2023 году цены были самыми низкими за весь период наблюдения, а августовский минимум зафиксировали на уровне 15–20 грн/кг;
- показатели 2024 отличились резким ростом стоимости в апреле до 130 грн/кг, после чего цена быстро вернулась к отметкам 80 грн/кг и ниже;
- в 2025 году рынок продемонстрировал стабильность в первом квартале на уровне 95 грн/кг; летний минимум в августе опустился до 35–40 грн/кг, а в декабре произошло традиционное подорожание до 90 грн/кг;
- в 2026 году стартовая цена в январе составила 90 грн/кг, после чего она стремительно выросла до рекордного пика в 175 грн/кг в апреле.
Напомним, на прошлой неделе цены на помидоры колебались в диапазоне 140-170 грн/кг. Участники рынка объясняют это сезонным увеличением предложения продукции из украинских теплиц на фоне сдержанного спроса.