В Україні на тлі низького попиту подешевшали помідори: за тиждень ціна впала на 10%

В Україні зафіксовано зниження вартості тепличних помідорів. На поточний момент місцеві комбінати пропонують продукцію по 130–160 грн/кг ($2,95–3,63/кг). Порівняно з минулим робочим тижнем, ціна зменшилася в середньому на 10%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Аналітики вважають, що на цінову ситуацію впливають такі фактори:

збільшення обсягів збору врожаю в українських тепличних господарствах;

низький рівень споживчого попиту;

постійні поставки овочів із-за кордону;

входження більшості стаціонарних комбінатів в активну фазу реалізації.

Водночас, попри поточне зниження цін, тепличні помідори в українських господарствах наразі в середньому на 73% дорожчі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість операторів ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті.

За словами виробників, у разі збереження поточних темпів збуту вони будуть змушені й надалі поступатися в ціні, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

Динаміка цін

Динаміка вартості овочів за останні чотири роки виглядає наступним чином:

у 2023 році ціни були найнижчими за весь період спостереження, а серпневий мінімум зафіксували на рівні 15–20 грн/кг;

показники 2024 року відзначилися різким зростанням вартості у квітні до 130 грн/кг, після чого ціна швидко повернулася до позначок 80 грн/кг і нижче;

у 2025 році ринок продемонстрував стабільність у першому кварталі на рівні 95 грн/кг, літній мінімум у серпні опустився до 35–40 грн/кг, а в грудні відбулося традиційне подорожчання до 90 грн/кг;

у 2026 році стартова ціна в січні становила 90 грн/кг, після чого вона стрімко зросла до рекордного піку в 175 грн/кг у квітні.

Нагадаємо, минулого тижня ціни на помідори коливалися в діапазоні 140–170 грн/кг. Учасники ринку пояснюють це сезонним збільшенням пропозиції продукції з українських теплиць на тлі стриманого попиту.