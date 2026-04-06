Поставки соняшникової олії з України: рекордні обсяги та зростання цін

Поставки соняшникової олії з України

У березні Україна наростила експорт соняшникової олії на 18% порівняно з лютим - до 427 тис. тонн, що стало рекордним показником у поточному сезоні. Водночас цей обсяг на 3% менший, ніж у березні 2025 року.

Найбільше зростання поставок зафіксовано на окремі ринки Близького Сходу. Зокрема, експорт до Йорданії збільшився у 7,7 раза — до 35 тис. тонн, до Туреччини — у 2,4 раза, досягнувши 40 тис. тонн (максимум за останні 10 місяців), а до Саудівської Аравії — у 14 разів, до 15 тис. тонн (восьмимісячний максимум).

Водночас постачання до окремих країн скоротилися: до ОАЕ - на 32%, до Катару - на 85%, а до Іраку у березні поставки взагалі не здійснювалися.

Експерти пояснюють перерозподіл експортних потоків ситуацією навколо Ормузької протоки, блокування якої ускладнило роботу ключових портів і перевантажувальних терміналів у регіоні. Через це імпортери змушені шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через сусідні країни з виходом до Червоного моря.

Загалом експорт соняшникової олії до країн Близького Сходу, включно з Туреччиною, у березні майже подвоївся порівняно з лютим і сягнув 106,6 тис. тонн - це найвищий показник із червня 2025 року.

На тлі загострення ситуації в регіоні, зокрема війни з Іраном, ціни на соняшникову олію в Україні зросли з 1250 до 1300 доларів за тонну з доставкою до портів. Це, своєю чергою, стимулювало підвищення цін на соняшник і збільшення обсягів його переробки.

У квітні очікується подальше сезонне зростання пропозиції соняшника, тоді як високий попит на олію збережеться на тлі подорожчання нафти, а також пальмової та соєвої олії.

Нагадаємо, ескалація на Близькому Сході розганяє світові ціни на нафту, підвищуючи ризики нового енергетичного шоку. Втім, в Україні ефект поки пом’якшує конкуренція між мережами АЗС, хоча потенціал для подорожчання пального залишається високим.