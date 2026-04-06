Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Поставки соняшникової олії з України: рекордні обсяги та зростання цін

Експорт соняшникової олії / Freepik

У березні Україна експортувала рекордний у цьому сезоні обсяг соняшникової олії – 427 тис т, що на 18% більше, ніж у лютому. 

У березні Україна наростила експорт соняшникової олії на 18% порівняно з лютим - до 427 тис. тонн, що стало рекордним показником у поточному сезоні. Водночас цей обсяг на 3% менший, ніж у березні 2025 року.

Найбільше зростання поставок зафіксовано на окремі ринки Близького Сходу. Зокрема, експорт до Йорданії збільшився у 7,7 раза — до 35 тис. тонн, до Туреччини — у 2,4 раза, досягнувши 40 тис. тонн (максимум за останні 10 місяців), а до Саудівської Аравії — у 14 разів, до 15 тис. тонн (восьмимісячний максимум).

Водночас постачання до окремих країн скоротилися: до ОАЕ - на 32%, до Катару - на 85%, а до Іраку у березні поставки взагалі не здійснювалися.

Експерти пояснюють перерозподіл експортних потоків ситуацією навколо Ормузької протоки, блокування якої ускладнило роботу ключових портів і перевантажувальних терміналів у регіоні. Через це імпортери змушені шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через сусідні країни з виходом до Червоного моря.

Загалом експорт соняшникової олії до країн Близького Сходу, включно з Туреччиною, у березні майже подвоївся порівняно з лютим і сягнув 106,6 тис. тонн - це найвищий показник із червня 2025 року.

На тлі загострення ситуації в регіоні, зокрема війни з Іраном, ціни на соняшникову олію в Україні зросли з 1250 до 1300 доларів за тонну з доставкою до портів. Це, своєю чергою, стимулювало підвищення цін на соняшник і збільшення обсягів його переробки.

У квітні очікується подальше сезонне зростання пропозиції соняшника, тоді як високий попит на олію збережеться на тлі подорожчання нафти, а також пальмової та соєвої олії.

Нагадаємо, ескалація на Близькому Сході розганяє світові ціни на нафту, підвищуючи ризики нового енергетичного шоку. Втім, в Україні ефект поки пом’якшує конкуренція між мережами АЗС, хоча потенціал для подорожчання пального залишається високим.

Автор:
Ольга Опенько