Соняшникова олія дорожчає через дефіцит сировини

Попри складні погодні умови, що гальмують збирання, попит на насіння соняшнику залишається високим, що сприяє зростанню цін. Через дефіцит олійні заводи змушені активно закуповувати сировину наперед.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) з посиланням на аналітичний департамент сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

Погіршується якість насіння

Зазначається, що за останній тиждень урожай соняшнику збільшився менш ніж на 1 млн тонн, а загальний обсяг становить близько 6,3 млн тонн — лише половину від запланованих 11,5–12 млн тонн.

Крім того, через надлишок вологи погіршується якість насіння й скорочується частка кондиційного продукту. Це стимулює зростання цін на ринку.

За даними аналітиків, наразі середня ціна на соняшник із олійністю 48% тримається в межах 27 100–27 500 грн/т, і до кінця жовтня може зрости до 27 500 –28 000 грн/т.

"Пропозиція слабка, оскільки більшість виробників, які планували продаж, уже реалізували свої обсяги, тому заводи змушені активно закуповувати сировину наперед. Конкуренція за якісний соняшник лише зростатиме", — прогнозують експерти.

Експерти вважають, що попит на насіння соняшнику залишатиметься високим щонайменше до початку листопада, а ціновий діапазон на другу половину осені прогнозується в межах 29 000–30 500 грн/т.

Ринок соняшникової олії демонструє схожі тенденції

Аналітики зауважують, що станом на середину жовтня експорт олії сягнув 146 тис. тонн, що підтверджує активну динаміку продажів.

За останній тиждень котирування зросли на $35–50 за тонну, як на європейському, так і на внутрішньому ринку.

Експерти пояснюють, що зростання цін на соняшникову олію підтримується нестачею сировини в ЄС і активним внутрішнім попитом в Україні.

Зауважимо, у вересні український агроекспорт скоротився на 6,5% порівняно з серпнем, склавши 3,7 млн т. Цей показник на 25% менший за вересень 2024 року. Основною причиною загального падіння стало різке скорочення експорту олійних культур — одразу на 53% до 322,4 тис т.