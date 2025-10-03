Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,77

48,55

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У вересні Україна збільшила експорт рослинних олій на 48%, а олійних культур скоротила на 53%

олія, чоловік
Україна збільшила експорт рослинних олій. / Freepik

У вересні український агроекспорт скоротився на 6,5% порівняно з серпнем, склавши 3,7 млн т. Цей показник на 25% менший за вересень 2024 року. Основною причиною загального падіння стало різке скорочення експорту олійних культур — одразу на 53% до 322,4 тис т. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Електронної зернової біржі України.

Експорт олій

Експорт рослинних олій зріс на 48% до 313 тис т. Структура експорту олій виглядала так:

  • соняшникова олія — 53%;
  • ріпакова — 35%;
  • соєва — 12%.

Особливо вирізняється ріпакова олія. Її експорт у вересні порівняно з серпнем збільшився у 4,5 рази до рекордних 108,8 тис т. З цього обсягу 85%, або 92 тис т, було поставлено до ЄС. Цей показник став рекордним для європейського напрямку, що дозволило Україні знову вийти у лідери серед постачальників ріпакової олії до ЄС.

Як зазначили в Єврокомісії, хоча у липні-серпні основний обсяг ріпакової олії імпортувався з Кенії, вже на кінець вересня Україна повернула собі першість у рейтингу з обсягом 23 тис. т (проти 49 тис. т за цей же період торік).

Зростання експорту ріпакової олії пояснюється нарощуванням внутрішньої переробки ріпаку після запровадження експортного мита з 4 вересня. Невизначеність змусила аграріїв реалізовувати ріпак на внутрішньому ринку, забезпечивши переробників сировиною на тлі дефіциту соняшнику. Попередній максимум експорту ріпакової олії становив 106 тис т, відвантажених у вересні 2023/24 МР, а загалом 2023/24 МР був "піковим" із переробкою ріпаку, що сягнула майже 1 млн т.

Динаміка агроекспорту у вересні: ключові групи

Порівняно з серпнем, експортні показники у вересні були наступні:

  • зернові культури скоротилися на 1% до 2,4 млн т (пшениця – 86%, ячмінь – 12%, кукурудза – 2%); 
  • олійні культури скоротилися на 53% до 322,4 тис т (ріпак – 73%, соя – 24%, льон – 2%); 
  • експорт жому (після вилучення олії) склав 281 тис т (соняшниковий – 62%, ріпаковий – 38%), що відповідає рівню минулого місяця; 
  • експорт інших видів агропродукції зріс на 5% до 340 тис т.

Аналітики прогнозують активізацію експорту в жовтні завдяки збільшенню обсягів зібраних пізніх культур та налагодженню процесу експорту сої та ріпаку.

Слід зазначити, що ЄС планує зменшити імпорт ріпаку з України до 4-річного мінімуму через введення 10% експортного мита. Європа має намір наростити поставки каноли з Канади, яка переорієнтує свої потоки з Китаю та США.

Нагадаємо, у вересні 2025/26 маркетингового року Україна експортувала рекордний місячний обсяг ріпакової олії — 108,8 тис. тонн, що в 4,5 раза більше за серпневий показник.

Автор:
Тетяна Ковальчук